Lampe an – aber kein Licht am Rad In den frühen Morgenstunden des Sonntags stoppt die Polizei in Dresden zwei Radfahrer mit erheblichem Alkoholpegel.

Gegen halb zwei Uhr am frühen Sonntagmorgen wartete eine Streife an der Kreuzung Königsbrücker Straße/Stauffenbergallee an der roten Ampel. Wie die beiden Polizisten so den Verkehr beobachten, da fiel ihnen im Gegenverkehr ein Radfahrer auf: Ohne Licht am Rad schlängelte er sich vorbei an den stehenden Autos, ignorierte die rote Ampel, bog ab in die Stauffenbergallee – und schlängelte sich dort weiter die Straße entlang.

Die Beamten stoppten den Radfahrer in Höhe der Rudolf-Leonhardt-Straße. Bei der Kontrolle bemerkten sie deutlichen Alkoholgeruch und der anschließende Atemalkoholtest ergab für den 27-Jährigen einen respektablen Wert von 1,7 Promille.

Polizeibericht vom 4. 9. zurück 1 von 7 weiter Wer hat von diesem Streit um ein Mädchen mitbekommen? 22.08.2017, gegen 17.15 Uhr / Dresden-Seevorstadt Eigentlich trafen die zwei Jungen sich, um einen Streit aus der Welt zu räumen. Am 22. August verabredeten sich zwei 15-Jährige im Bereich Dippoldiswalder Platz/Reitbahnstraße. Doch dann eskalierte die Situation. Im Innenstadtbereich hatten die beiden Jungs sich getroffen, es kam zur gewalttätigen Auseinandersetzung. Einer der beiden Jungen hat den anderen geschlagen und getreten. Danach, so die Polizei, sei „eine größere Personengruppe in Richtung Dippoldiswalder Platz“ gerannt, wo es zu einem Tumult gekommen sei. Das Jugend-Kommissariat der Dresdner Kriminalpolizei ermittelt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, gestalten sich die Ermittlungen allerdings schwierig. Daher bittet die Polizei Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder anderweitig Kenntnisse zum Ablauf der Tat haben, sich zu melden. Die Polizeidirektion Dresden ist unter der Telefonnummer 0351 / 483 22 33 zu erreichen. Identität von totgefahrenem Fußgänger ermittelt 02.09.2017, gegen 20.30 Uhr / Dresden-Weißer Hirch Es war etwa 20.30 Uhr, als ein Mann am Samstagabend die Bautzner Straße auf Höhe der Bushaltestelle Am Weißen Adler überqueren wollte. Der 43-jährige Fahrer eines VW Golf fuhr stadteinwärts, prallte mit seinem Auto auf den Passanten. Rettungskräfte mussten den schwer verletzten Mann zwei Mal reanimieren. Sie brachten ihn in ein Krankenhaus, er sollte notoperiert werden. Im Krankenhaus musste man feststellen, dass der Mann inzwischen tot war. Wie die Dresdner Polizei am Montag mitteilte, steht nun fest, wer der Tote ist: Der Mann war Dresdner und 36 Jahre alt. Der Dresdner Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351 / 483 22 33 entgegen. Automatenaufbrecher gestellt 02.09.2017, 18.30 Uhr / Dresden-Friedrichstadt Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Dresdner Eishalle konnten am Samstagabend einen 31-jährigen Automatenaufbrecher stellen. Einige Sportlerinnen hatten in dem Komplex einen offenstehenden Getränkeautomaten bemerkt und den Sicherheitsdienst verständigt. In der Folge stelle ein 58-jähriger Mitarbeiter einen Mann am Automaten fest, der an dem Automaten zu Gange war. Die Geldkassette hatte er sich schon herausgenommen. Der 58-Jährige und seine Kollegen hielten den gestellten Dieb bis zum Eintreffen der alarmierten Polizisten fest. Den Beamten war der 31-jährige Dresdner bekannt. Er war schon mehrfach mit Eigentumsdelikten aufgefallen. Ob er auch für weitere Automatenaufbrüche am Wochenende und in der vergangenen Woche verantwortlich ist, sollen weitere Ermittlungen klären. Angaben zur Schadenshöhe im aktuellen Fall hat die Polizei noch nicht gemacht. Trio beim Sprühen gestellt 04.09.2017, gegen 02.15 Uhr / Dresden-Friedrichstadt Erst war es ein flotter, farbiger Dreier. Danach drei mit einer Klappe - für die Polizei. In der Nacht auf Montag waren drei Männer (33, 33 und 35 Jahre alt) mit Spraydosen auf dem Koreanischen Platz und in dessen Nebenstraßen unterwegs. Ein 28-Jähriger beobachtete gegen 2.15 Uhr aus der Straßenbahn heraus, wie die drei an einem Einrichtungshaus an der Weißeritzstraße die Wände besprühten. Die drei Männer wechselten die Straßenseite, sprühten fröhlich weiter. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten das Trio noch vor Ort stellen. Alle drei Männer hatten entsprechende Farbspuren an den Händen, die mit den Farben der aufgesprühten Schriftzüge und Tags übereinstimmen. Letztlich fanden die Polizisten mehrere unterschiedliche Graffitis im Bereich Koreanischer Platz, Löbtauer, Berliner und Weißeritzstraße - an Hauswänden, auf Stromkästen, an Brückenpfeilern und auf dem Gehweg. Wie hoch der Sachschaden ist, gab die Polizei noch nicht bekannt. Eines war aber schon in der Nacht klar: Gegen die drei Dresdner wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Suzuki GSX gestohlen 02.09.2017, 22.30 Uhr bis 03.09.2017, 13.30 Uhr / Dresden-Radeberger Vorstadt In der Marienallee machten sich unbekannte Täter über ein Motorrad her. Sie stahlen eine Suzuki GSX 1000 in den Farben blau, weiß und schwarz. Der Zeitwert des 16 Jahre alten Motorrades wurde mit rund 2900 Euro angegeben. Einbruch in Pkw - Navi, Player und Kabel weg 03.09.2017, 13.30 Uhr bis 16.10 Uhr / Dresden-Dobritz Am frühen Sonntagnachmittag sind bislang unbekannte Diebe in einen VW Golf eingebrochen. Das Auto war im Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Enderstraße geparkt. Aus dem Wagen stahlen die Einbrecher eine mobiles Navi, zwei MP3-Player und mehrere Kabel. Insgesamt entstand dem Besitzer dadurch ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Ein Sachschaden am Auto ist dem ersten Anschein nach nicht entstanden. Wohnungseinbruch 01.09, 2017, 19.00 Uhr bis 03.09.2017, 18.30 Uhr / Dresden-Reick Im Verlauf des vergangenen Wochenendes hebelten Einbrecher die Balkontür einer Erdgeschosswohnung an der Lübbenauer Straße auf. Sie durchsuchten anschließend die Wohnung und stahlen nach einer ersten Einschätzung eine Münzsammlung im Wert von mehreren Tausend Euro. Angaben zur genauen Sachschadenshöhe konnte die Polizei bislang noch nicht machen.

Nur kurze Zeit später musste eine Streife in Pieschen einer Radfahrerin wieder auf die Beine helfen, die laut Polizeibericht ebenfalls zu tief ins Glas geschaut hatte: Die Frau war den Polizisten auf der Fritz-Reuter-Straße aufgefallen – und dann auch gleich umgefallen.

Als sie vor der Kreuzung zur Hansastraße anhielt und abstieg, verlor die 38-Jährige ihr Gleichgewicht und stürzte in ein Gebüsch. Der Atemalkoholtest ergab diesmal einen Wert von satten 2,66 Promille. Eine Blutentnahme sowie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr waren für beide Biker die Folge, teilte die Polizei mit. (szo/stb)

zur Startseite