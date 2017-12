Lambertz trifft zum Dynamo-Sieg Die Dresdner gewinnen mit 1:0 bei Union Berlin. Es ist erst der zweite Sieg im Stadion „An der Alten Försterei“ seit der Wende - und er ist verdient.

Unions Simon Hedlund und Dresdens Erich Berko (r.) im Zweikampf im Stadion „An der Alten Försterei“. © dpa

Berlin. Das kommt nicht allzu oft vor: Dynamo Dresden gewinnt den Ost-Klassiker bei Union Berlin, wobei: In der DDR-Oberliga haben die Schwarz-Gelben im Stadion „An der Alten Försterei“ sieben von 18 Duellen gewonnen und nur dreimal verloren.

Nach der Wende sieht die Bilanz deutlich anders aus. Da gelang den Dresdnern in Berlin nämlich nur ein einziger Sieg mit 3:0 am vorletzten Spieltag der Saison 1997/98 in der damals drittklassigen Regionalliga. Bis zum Sonnabendnachmittag, bis Andreas „Lumpi“ Lambertz das 1:0 für die SGD erzielt. Die wichtigsten Fragen zum Dynamo-Sieg:

Ist der Dynamo-Sieg bei den „Eisernen“ verdient?

Zunächst schon einmal deshalb, weil sie das Tor erzielt haben: Lambertz nutzt einen Fehler von Union-Kapitän Felix Kroos, dessen Abwehr per Kopf schiefgeht, und trifft aus neun Metern flach ins linke Eck (71.). Die Führung ist auch zu dem Zeitpunkt nicht unverdient, obwohl die Berliner nach der Pause mehr riskieren. Wirklich zwingend sind sie aber nicht, und als es hätte brenzlig werden können, ist Florian Ballas mit dem langen Bein eher am Ball als Sebastian Polter (56.).

Worin liegt der entscheidende Unterschied?

Es ist ein Spiel zweier Teams auf Augenhöhe mit dem entscheidenden Unterschied in der mentalen Verfassung. Dynamo tritt nach zwei überzeugenden Erfolgen mit breiter Brust auf, Union muss diese Sicherheit nach drei sieglosen Partien und dem Trainerwechsel erst wieder finden. Das zeigt sich besonders nach der Führung, als die Dresdner durch Konrad mit einem 20-Meter-Schuss (80./gehalten) und Haris Duljevic nach Solo (82.) zunächst die besten Chancen haben. Den Kopfball von Union-Recke Marc Torrejon partiert Marvin Schwäbe im Dynamo-Tor sicher.

Dynamo setzt konsequent die Vorgabe um, attackiert von kompakt und verteidigt hinten kompakt.

Wie hat Dynamo-Coach Uwe Neuhaus auf die Ausfälle regiert?

Wie mit einem Augenzwinkern angekündigt, sind die Schwarz-Gelben nicht mit zehn Mann angetreten. Wie erwartet ersetze Neuhaus den gesperrten Marco Hartmann durch Manuel Konrad sowie den verletzten Rico Benatelli mit dem späteren Torschützen Lambertz. An der taktischen Ausrichtung änderten diese personellen Wechsel nichts.

Was hat der neue Union-Trainer bei seiner Premiere geändert?

André Hofschneider hatte angekündigt: „Ich werde jetzt nicht groß das System verändern. Das in zwei Tagen hinzubekommen, ist illusorisch.“ Allerdings hat er auf Offensive gestellt – mit Akaki Gogia und Simon Hedlund hinter den Spitzen Sebastian Polter und Steven Skrzybski, einer von zwei Neuen in der Startelf. Außerdem brachte er Dennis Daube fürs defensive Mittelfeld.

Wie ist die torlose erste Halbzeit zu bewerten?

Beide Mannschaften waren zunächst vor allem darauf bedacht, keine Fehler zu machen – und die wenigen, die doch passierten, blieben folgenlos. Gefährlich wurde es vor allem nach Standards. Für Dynamo trafen nach einer Ecke erst Niklas Hauptmann und dann Haris Duljevic den Ball nicht richtig (30.). einen Freisoß von Philip Heise parierte Union-Torwart Jakob Busk (32.) und nach einer erneuten Ecke schoss Lucas Röser knapp vorbei (42.). Für Union war Steven Skrzybski plötzlich frei vor Keeper Schwäbe, konnte ihn mit seinem Kopfball aber nicht überlisten (37.). Folgerichtig ging es mit dem Anfangsstand von 0:0 auch in die Pause.

Und das sagen die Trainer zum Match:

Uwe Neuhaus, Dynamo Dresden:

„Es waren drei wichtige Punkte für uns. Deshalb spielen der Gegner, der Ort oder wer gegenüber auf der Trainerbank gesessen hat, überhaupt keine Rolle. Wir haben ein Spiel gesehen, in dem beide Mannschaften erst einmal versucht haben, gut zu stehen, sich kein Tor zu fangen. Beide haben es geschafft durch eine gute Ordnung und diszipliniertes Spiel dem Gegner schwer zu machen, Torchancen zu erspielen. Ich weiß nicht, ob es ein verdienter Sieg ist. Es war ein relativ ausgeglichenes Spiel, aber das ist mir auch relativ egal. Ich glaube, dass wir ein bisschen Glück hatten, dass der Ball bei dem Tor Lumpi (Andreas Lambertz /d. A.) direkt vor die Füße fällt. Wir haben dafür hart gearbeitet und freuen uns natürlich darüber.“

André Hofschneider, Union Berlin:

„Ich denke, am Ende war es verdient. Wir haben in der ersten Halbzeit versucht, Dresden die Räume in der Offensive zu nehmen, hatten auch ganz gute Umschaltaktionen. Der letzte Pass kam nicht gut genug. Eine Führung hätte vielleicht der Brustlöser sein können. Nach der Pause hatten wir die Riesenchance von Sebastian Polter, das wäre vielleicht ein Signal gewesen. Danach hat Dresden das Kommando übernommen, hatte die reifere Spielanlage, konnte einfach mit dem Ball mehr anfangen als wir. Das war dann irgendwann ein Kreisel, aus dem wir nur noch bedingt raus gekommen sind. Wir haben eine Ergebniskrise, da geht die Leichtigkeit bei dem einen oder anderen Spieler verloren. Ich will keinem unterstellen, dass er nicht wollte, wenn ich an Akaki Gogia denke: Er wollte in manchen Situationen vielleicht sogar zu viel.“

