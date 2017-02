Lama-Züchter gibt nicht auf Trotz Problemen mit Behörden und der Gesundheit will Dieter Klinner weiter Lamas und Alpakas züchten. Ein Hengst steht zum Verkauf.

zurück Bild 1 von 2 weiter Lama-Fütterung auf dem Hof von Dieter Klinner in Nossen-Karcha. Hier freut sich eine der Stuten über ein Stück frisches Obst. Bei den momentanen Temperaturen draußen zu sein, stört die Tiere übrigens nicht. © Claudia Hübschmann Lama-Fütterung auf dem Hof von Dieter Klinner in Nossen-Karcha. Hier freut sich eine der Stuten über ein Stück frisches Obst. Bei den momentanen Temperaturen draußen zu sein, stört die Tiere übrigens nicht.

Dieter Klinner will weiter Lamas und Alpakas züchten.

Es ist nicht allzu lange her, da hätte ein junger Alpaka-Hengst Dieter Klinner 4 000 Euro und mehr beschert. Als der Karchaer vor 16 Jahren, beginnend mit 26 Lamas und Alpakas, eine Zucht vor der Haustür auf die Beine stellte, galt es als angesagt und besonders, die robusten Tiere zu halten. Ihre Wolle war äußerst beliebt – für Socken, Schals, Mützen oder Pullover. Das sei auch immer noch so. Trotzdem haben sich die Zeiten geändert, sagt Klinner.

„Kaum jemand ist mehr bereit, viel Geld für ein Tier oder Produkte vom Tier zu bezahlen. Heute bin ich froh, wenn ich für meinen eineinhalbjährigen Alpaka-Hengst 700 bis 800 Euro bekomme“, sagt der 63-Jährige. Der Hengst steht aktuell zum Verkauf. Um sieben Tiere – besagtes Alpaka-Männchen, vier Lama-Stuten und zwei Hengste – kümmert sich Klinner heute noch. Mehr geht nicht. Ein Grund dafür ist die inzwischen angeschlagene Gesundheit des ehemaligen Maurers und späteren Lkw-Fahrers. Der Frührentner und zu 60 Prozent Schwerbehinderte leidet nicht nur unter Diabetes, sondern auch unter wiederkehrenden Herzproblemen. Als Symptom dessen hat der Tierfreund immer öfter mit Wasseransammlungen in den Beinen zu kämpfen, kann sich derzeit nicht gut zu Fuß bewegen.

„Ich habe aber niemanden, muss die Tiere alleine versorgen. Deshalb kann ich momentan nicht mehr halten“, sagt er. Nur ab und zu kommt ein professioneller Schneider vorbei, schert die Tiere auf dem Hof in Karcha 1 oder schneidet ihnen die Nägel. Zwischen 20 und 30 Euro bezahlt Klinner dafür – pro Tier.

Vor einigen Jahren musste er sich von einem zweiten Grundstück im Ort trennen. Unter anderem, weil seine Frau ihn verlassen hatte, er das riesige Areal samt baufälligem Wohnhaus nicht alleine bewirtschaften konnte. Nach dem Umzug in sein jetziges Haus stand für die Tiere deutlich weniger Platz zur Verfügung. „Ich musste mich von einigen trennen, hätte den Überblick nicht behalten“, sagt der Züchter. Der ist ihm nun sicher – die sieben Haustiere hat er auf etwa zwei Hektar Fläche gut im Blick. Trotzdem bereitet die Haltung der aus Südamerika stammenden Kamelarten Schwierigkeiten.

Das liegt weniger an den genügsamen Tieren. „Ein ausgewachsenes Lama kommt im Jahr mit 250 Kilogramm Heu aus. Das kostet etwa 20 Euro“, erzählt Klinner. Mehr zu schaffen machen ihm die Behörden. So erlaubt ihm das Bauamt des Landkreises momentan weder eine Umzäunung des Lebensraums der Tiere noch den Bau eines Unterstandes. „Der wird aber wiederum vom Veterinäramt dringend gefordert. Es wäre schön, wenn die Ämter hier nicht gegeneinander arbeiten würden“, so der Frührentner. Einen Zaun habe er natürlich trotzdem. Sonst hätte die Haltung der Lamas und des Alpaka keinen Sinn. „Und auch den Unterstand werde ich bauen, sobald es meine Gesundheit zulässt. Ich will ja, dass es den Tieren gut geht. Da können die Schreibtischtäter sagen, was sie wollen.“

Dass Klinner sich in Sachen Lamas und Alpakas auskennt, beweisen die zahlreichen Auszeichnungen, die an seiner Wohnzimmerwand aufgehängt sind. Die Urkunden künden von „hervorragender Tierhaltung- und Präsentation“ sowie „außerordentlichen Zuchterfolgen“, stammen u.a. von der Leipziger Landwirtschaftsausstellung Agra. Im Alpaka- und Lama-Zuchtverband Mittelsachsen ist Dieter Klinner mit seiner Zucht weiterhin vertreten. Das ermöglicht ihm auch in diesem Jahr bei der Ostermesse in Dresden (23. bis 26. März) dabei zu sein. Mit einem seiner Hengste wird sich Klinner dann auf den Weg machen. Seine Ziele: Auf seine Zucht aufmerksam machen, aber auch eigene Produkte wie Socken oder Decken aus Lama- und Alpaka-Wolle verkaufen. „Profit kann ich mit den sieben Tieren nicht mehr erwarten. Aber sie geben mir eine Aufgabe, das Gefühl gebraucht zu werden. Deshalb mache ich weiter“, erzählt Klinner.

