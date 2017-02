Laien spielen Mendelssohn-Sinfonie Die „sinfonietta meridiana“ stimmt am Sonntag in der Görlitzer Kreuzkirche aufs Reformationsjahr ein.

Im Görlitzer Orchester „sinfonietta meridiana“ musizieren vor allem Laien auf hohem Niveau miteinander. Am Sonntag treten sie in der Evangelischen Kreuzkirche auf. © Matthias Rummel

Er wolle sie am liebsten verbrennen, sagte Felix Mendelssohn Bartholdy einst über seine Reformations-Sinfonie. Das tat der Romantiker nicht, sondern er bewahrte sein kraftvolles, anmutiges, zunächst erfolgloses, dann populäres Werk für die Nachwelt.

Am Sonntag führt das Görlitzer Sinfonieorchester „sinfonietta meridiana“ das Stück in der evangelischen Kreuzkirche auf. „Es ist unser Beitrag zum Reformationsjahr“, sagt Dirigent Wolfgang Behrend, „und wir hoffen, dass wir damit gut auf das Thema einstimmen können.“ Außerdem erklingen Mendelssohns Ouvertüre „Die Hebriden“ und „Legenden“ von Antonín Dvorak.

Die „sinfonietta meridiana“ ist ein Liebhaberorchester. Es musizieren also vor allem Laien, aber auch Musikpädagogen und frühere Profimusiker miteinander. Hervorgegangen ist die „sinfonietta meridiana“ aus dem früheren Ehemaligen-Orchester der Musikschule „Johann Adam Hiller“. Vor fünf Jahren hat sie sich jedoch von der Musikschule gelöst und einen eigenen Trägerverein gegründet.

Unter den gut 30 Mitgliedern sind noch immer ehemalige Musikschüler, die ihr Instrument teils vor Jahrzehnten gelernt haben und froh sind, ihre musikalischen Fähigkeiten wieder einbringen zu können. Manche haben mit Eintritt in den Ruhestand wieder zum Instrument gegriffen. Andere sind voll berufstätig, manche arbeiten in Schichten. Wieder andere sind Schüler oder studieren.

„Deshalb war es gar nicht so einfach, einen guten Probenrhythmus für alle zu finden“, sagt Wolfgang Behrend. So probt das Orchester an keinem festen Wochentag, sondern an mehreren Wochenenden im Herbst für sein Jahreskonzert. Dafür findet der Dirigent nicht etwa leichte Arrangements für Laienorchester, sondern wählt die Originalfassungen für Sinfonie-Orchester. „Ich schaue natürlich, ob wir die Stücke besetzen können und unsere Musiker den Anforderungen gewachsen sind“, sagt Behrend. So wagt sich die „sinfonietta meridiana“ durchaus an anspruchsvolle Werke und erreicht damit ein großes Publikum.

Schon zum dritten Mal führt das Orchester sein Jahreskonzert in der Kreuzkirche auf. In den ersten Jahren nutzte die „sinfonietta meridiana“ dafür die Kapelle der Advent-Gemeinde in der Bautzener Straße. „Aber als so viele Zuhörer kamen, dass wir Leute wegschicken mussten, wechselten wir in die Kreuzkirche.“ Die sei zwar fast ein bisschen zu groß, sagt Behrend, „aber im vergangenen Jahr kamen 400 Leute. Und diesmal, im Reformationsjahr, sind es hoffentlich noch mehr.“

So., 5. 2., 17 Uhr in der Ev. Kreuzkirche, Arndstraße 1

