Lagerhallenbrand im Gewerbepark Neustadts Feuerwehren haben bei einer Übung ihr Zusammenspiel getestet.

Bei der Übung wurde das Zusammenspiel der Neustädter Feuerwehren bei einem simulierten Lagerhallenbrand getestet. © Rocci Klein

Neustadt. Kurz nach 17 Uhr schrillten am Donnerstag in Neustadt und den umliegenden Orten die Sirenen. Eine Brandmeldeanlage im Gewerbegebiet an der Rudolf-Diesel-Straße schlug Alarm. Sofort eilten die Kameraden der Ortswehren von Neustadt zum vermutlichen Brandobjekt.

Vor Ort stellte sich heraus, dass in einer Lagerhalle ein Brand ausgebrochen war. Sofort bauten die vielen Kameraden eine stabile Wasserversorgung auf, um die Halle von mehreren Stellen aus zu löschen. Die Zusammenarbeit lief sehr gut, der Aufbau ging rasch. Bei dem gesamten Szenario handelte es sich um eine Übung, bei der eine stabile Wasserversorgung bei einem großen Lagerhallenbrand simuliert werden sollte. Wichtig war die Zusammenarbeit der verschiedenen Wehren, die Schlauchwege sowie die Wasserversorgung selbst, damit dauerhaft Wasser zur Verfügung steht.

zur Startseite