Lagerhalle in Brand gesteckt Unbekannte zündelten in der Nacht zum Dienstag in einem leerstehenden Gebäude. Dank eines Anwohners konnten die Rettungskräfte Schlimmeres verhindern.

© Symbolbild/Uwe Soeder

An der Franz-Mehring-Straße in Mügeln ist an der Nacht zum Dienstag eine leerstehende Lagerhalle in Brand geraten. Nach den ersten Ermittlungen vor Ort geht die Polizei von Brandstiftung, so ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag.

Ein 28-Jähriger hatte das Feuer bemerkt, als er von der Spätschicht nach Hause kam. Seine Freundin hatte schließlich die Rettungskräfte darüber informiert, dass aus dem Gebäude Rauch und Flammen in den Himmel stiegen.

Die Polizei und die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Mügeln seien schnell vor Ort gewesen. Kurze Zeit später trafen noch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Niedergoseln am Brandort ein. Insgesamt waren die Retter mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Sie konnten den Brand löschen.

Menschen oder andere Gebäude waren zu keiner Zeit in Gefahr, teilte die Polizei weiter mit. Die Höhe des Sachschadens sei hingegen noch unklar. (DA)

