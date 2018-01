Lagerfeuergeschichten aus Asien Die Weltreisende Michi Münzberg berichtet am Dienstag in der Zittauer Christian-Weise-Bibliothek über ihre Reisen. Diese und weitere Veranstaltungen gibt’s im sz-veranstaltungskalender.com.

Symbolbild. © dpa

Die Weltreisende Michi Münzberg ist am Dienstag, ab 19 Uhr, in der Christian-Weise-Bibliothek Zittau zu erleben. In ihrem zweistündigen bebilderten Vortrag berichtet sie über ihre Reisen nach Asien. Nepal hat es ihr besonders angetan. Mittlerweile verbringt sie jährlich mehrere Monate in ihrer Wahlheimat, betreut ein von ihr gegründetes Hilfsprojekt und führt private Reisegruppen durchs Land. Unzählige Geschichten und Episoden füllen ihre Reisetagebücher, die zusammen mit farbenfrohen Bildern und passender Musik zu spannenden Vorträgen gewachsen sind. Karten kosten acht Euro, im Vorverkauf sieben. (SZ)

zur Startseite