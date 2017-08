Lagerfeuer löst Alarm aus Es war nicht angemeldet. 36 Feuerwehrleute wurden deshalb in die Gartensparte gerufen. In Zabeltitz schlug der Blitz ein.

Die Sirene ertönte zwei Mal am Mittwochabend gegen 21 Uhr in Großraschütz. Ein mittelgroßer Brand an der Radeburger Straße war gemeldet worden. Die Feuerwehr musste im Stadtteil nachalarmieren, weil zu wenig Kameraden verfügbar waren, und dann noch nach dem Brand suchen. Doch wie sich herausstellte, war es ein unangemeldetes Lagerfeuer in der Gartensparte Ostende in Naundorf.

Ein Weßnitzer hatte in der Dunkelheit das Feuer gesehen, das größer war als die laut Polizeiverordnung erlaubte Grundfläche von einem Quadratmeter. Sieben Feuerwehrfahrzeuge mit insgesamt 36 Mann Besatzung, die Polizei und der Rettungsdienst rückten zum Einsatz aus. Bevor sie den Übeltäter fanden, wurde auch auf der Deponie nachgeschaut. Letztlich konnten die Kameraden nur das Lagerfeuer kontrolliert abbrennen lassen. Auf den Verursacher kommt gegebenenfalls eine hohe Rechnung für diesen Einsatz zu.

Gegen 2.30 Uhr wurde die Feuerwehr erneut alarmiert – diesmal nach Zabeltitz auf die Hauptstraße. Hier hatte der Blitz in einen Schornstein eingeschlagen. Dieser wurde dadurch teilweise beschädigt. Der Bewohner des Hauses konnte ein Feuer selbst löschen. Die Großenhainer Wehr suchte mit Wärmebildkameras das Gebäude ab, um eventuelle Glutnester auszuschließen. (SZ/krü)

