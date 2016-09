Lager brennt In der Kartoffelsortieranlage qualmt es. Zur Übung simuliert die Löschgemeinschaft Wesenitztal eine Staubexplosion.

Feuerwehrleute holen einen der Vermissten aus der Halle, die völlig verqualmt war. © Marko Förster

Stürza. Montagnachmittag in Stürza. Genau um 13.26 Uhr schrillt der Alarm. Feuerwehrleute der Wehren Stürza, Heeselicht, Dobra und Dürrröhrsdorf-Dittersbach werden zum Einsatz gerufen: Staubexplosion mit Brandfolge im Lagerraum – zwei Personen sind verschüttet, zwei Menschen vermisst, heißt es. Als die Kameraden mit der Technik am Brandort eintreffen, erweitert die Einsatzleitung die Alarmierung, ruft einen Großbrand aus. Die Wehren aus Elbersdorf, Porschendorf, Wünschendorf und Wilschdorf sowie die Drehleiter aus Neustadt sowie die Wechsellader aus Langburkersdorf und Neustadt mit dem Abrollbehälter für Schläuche und Logistik werden hinzugerufen. Der Gerätewagen Atemschutz der Feuerwehr Pirna wird ebenfalls an die Einsatzstelle beordert.

Die zwei verschütteten Personen müssen unter Atemschutz und fast ohne Sicht von den Kameraden ausgeschaufelt werden, die beiden Vermissten sind in der völlig verqualmten Halle zu suchen. Parallel wird der Brand von innen und außen bekämpft. Das Löschwasser wird mit zwei Leitungen aus dem etwa 300 Meter entfernten Stürza herangepumpt. Die dritte Löschwasserförderung vom Teich an der Helmsdorfer Straße übernimmt der Abrollbehälter, es werden 700 Meter Schlauch verlegt.

Schließlich bestehen die 88 Kameraden ihren Test, die gemeinsame Einsatzübung der Löschgemeinschaft kann beendet und als Erfolg verbucht werden. Die Feuerwehrleute sind vorbereitet für den Ernstfall.

