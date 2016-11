Lage im Handwerk verbessert sich Die Herbstkonjunkturanalyse der Handwerkskammer Dresden fällt für den Kreis Bautzen positiv aus.

© dpa

Die große Mehrheit der Handwerksbetriebe im Landkreis Bautzen blickt optimistisch in die Zukunft. So beurteilen 60 Prozent der Unternehmen ihre derzeitige Geschäftslage als gut. Das sind zwölf Prozent mehr als noch im Frühjahr dieses Jahres und acht Prozent mehr als im Herbst 2015. Darüber hinaus erwarten 54 Prozent der Handwerksfirmen auch in Zukunft eine positive Auftragslage. Dies geht aus der aktuellen Herbstkonjunkturanalyse der Handwerkskammer Dresden hervor.

Der Landkreis Bautzen, der über mehrere Jahre Konjunkturschlusslicht war, liegt damit inzwischen nahe dem Durchschnitt im Kammerbezirk Dresden. Zehn Prozent der Betriebe in Bautzen und Umgebung berichten von überdurchschnittlichen Auftragsbeständen für die Jahreszeit. Der Blick der Handwerker in die Zukunft ist positiv: Während 59 Prozent der Handwerksbetriebe im Kreis gleichbleibende Umsätze prognostizieren, gehen rund 23 Prozent von steigenden Umsatzzahlen aus.

„Die Entwicklung im Landkreis Bautzen entspricht der Stimmung im ostsächsischen Handwerk. Nach einem sehr guten Jahresstart wurden die Herbstergebnisse der vergangenen Jahre größtenteils überschritten“, sagt Dr. Andreas Brzezinski, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Dresden. „Die Betriebe im Landkreis Bautzen spüren die gute konjunkturelle Lage.“ Der Auftragsbestand der Handwerksfirmen im Landkreis reicht im Durchschnitt rund 9,1 Wochen. Im Frühjahr betrug waren es rund 6,8 Wochen, im Herbst 2015 waren es 9,3 Wochen.

Im gesamten Kammerbezirk Dresden sorgten deutlich gestiegene Umsätze im ersten Halbjahr und meist stabile Auftragseingänge mit 51 Punkten für einen weiteren Höchstwert beim Geschäftsklima. Damit ist dieser Stimmungs- und Frühindikator innerhalb eines Jahres um weitere sechs Punkte gestiegen. (szo)

zur Startseite