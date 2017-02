Lage an Schulen bleibt angespannt Auch bei den Neueinstellungen zum zweiten Halbjahr muss die Bildungsagentur auf Kollegen ohne Pädagogik-Ausbildung setzen. Anders geht’s nicht mehr.

Wird auch im zweiten Schulhalbjahr vor jeder Klasse ein Lehrer stehen? Diese Frage lässt sich inzwischen nicht mehr hundertprozentig mit Ja beantworten. © dpa

Die Mitarbeiter in der Bautzener Bildungsagentur haben keine geruhsamen Winterferien: 113 freie Stellen müssen in den Lehrerzimmern der Region bis zum Beginn des zweiten Schulhalbjahrs neu besetzt werden. Und noch ist nicht ganz sicher, ob das auch vollständig gelingt. Eine Woche vor Schulbeginn sind noch acht Stellen offen.

Aber allein schon 105 neu besetzte Stellen sind angesichts der angespannten Situation in den Lehrerzimmern ein Erfolg. „Wir kämpfen wirklich um jede einzelne Stelle“, sagt Bildungsagentur-Sprecherin Angela Ruscher. Das Problem des akuten Lehrermangels hat sich in Ostsachsen noch weiter verschärft. So hätten der Regionalstelle für die 113 Stellen nur 52 Bewerbungen von ausgebildeten Pädagogen vorgelegen, noch dazu zum größten Teil von älteren Kollegen, die viele Jahre nicht mehr im Schuldienst gestanden hätten.

Grundqualifizierung, Hospitationen, Übungsstunden

„Wir müssen auch weiterhin verstärkt auf Quereinsteiger setzen, die sich die Arbeit als Lehrer vor einer Klasse zutrauen und gut vorstellen können“, sagt Angela Ruscher. „Anders geht es nicht mehr.“ So haben auch in der jetzigen Einstellungsrunde über die Hälfte der neuen Kollegen keine Pädagogik-Ausbildung, an den Oberschulen sind es drei Viertel, an den Förderschulen sogar alle. Im Gegensatz zum holprigen Start am Schuljahresanfang, als die Seiteneinsteiger buchstäblich ins kalte Wasser geworfen wurden, bekommen sie jetzt aber eine zentral organisierte dreimonatige Grundqualifizierung. Zur Ausbildung gehören auch Hospitationen und praktische Übungsstunden.

Die Personalsituation an den Schulen wird sich aber auch mit den Neueinstellungen mitten im Schuljahr nicht entspannen. Denn die neuen Kollegen sind keine zusätzlichen Kräfte, sondern ersetzen lediglich die ausscheidenden. Am Problem des Unterrichtsausfalls wird sich deshalb auch nichts ändern, sind Eltern sich sicher.

Obwohl es noch keine offiziellen Zahlen gibt, geht der Kreiselternrat davon aus, dass im ersten Schulhalbjahr erneut mehr Unterricht ausgefallen ist als in den Schuljahren zuvor. „Wir nehmen an, dass die Zahl der Ausfallstunden sogar erheblich gestiegen ist“, sagt die Elternratsvorsitzende, Ivonne Fritsche. Als Beispiel nennt sie das Bautzener Schiller-Gymnasium, an dem sie als Elternsprecherin arbeitet: Hier würden acht Prozent aller Stunden ausfallen, sagt sie. An anderen Schulen sei das ähnlich.

