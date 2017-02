Lage an den Flüssen spitzt sich zu An der Kirnitzsch wurde die Hochwasser-Alarmstufe 2 ausgerufen. Andere Pegel steigen ebenfalls. Die Feuerwehren halten sich bereit.

zurück Bild 1 von 3 weiter In Amtshainersdorf schwappt die Sebnitz schon über. © Dirk Zschiedrich In Amtshainersdorf schwappt die Sebnitz schon über.

Die Kirnitzsch strömt durch Bad Schandau.

Die ersten Spundwände werden in Bad Schandau installiert.

Die Hochwasserlage an den Nebenflüssen in der Sächsischen Schweiz spitzen sich weiter zu. Die Kirnitzsch erreichte am Donnerstagvormittag einen Pegel von 1,10 Meter. Daraufhin musste die Alarmstufe 2 ausgerufen werden. Auch an der Sebnitz stieg der Pegel nach einer kurzen Verschnaufpause wieder an. Der Grund sind neue und heftige Niederschläge, die seit Mittwochabend über der Region niedergingen. Etwa 20 Liter waren auf den Quadratmeter zusammenkommen. Die Zahl ergibt sich aus der Summe des Regens und des Schmelzwassers. Der Pegel an der Sebnitz knackte deshalb am Donnerstagmorgen die magische Grenze von 90 Zentimetern, woraufhin die Alarmstufe 1 greift. Der Pegel der Sebnitz erreichte kurz darauf die Höchstmarke von knapp einem Meter. Derzeit scheint der Wasserstand wieder etwas zurück zu gehen.

Keine Entwarnung gibt es dagegen an der Elbe. In Pirna ist der Elbeparkplatz auf der Altstadtseite nur noch eingeschränkt nutzbar. Innerhalb von 24 Stunden ist der Wasserstand um einen Meter angestiegen. Der Pegel in Schöne zeigte um 10 Uhr einen Stand von 3,78 Metern an. Bei vier Metern wird die erste Alarmstufe ausgerufen. Laut Prognosen des Landeshochwasserzentrums Sachsen soll dieser Pegel bis zum Sonnabend noch nicht erreicht werden. Die tatsächliche Entwicklung widerspricht der Vorhersage aber. Schon jetzt ist der Wasserstand der Elbe höher, als vorhergesagt.

zur Startseite