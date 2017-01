Läuft wie geölt Von Lommatzsch aus erobern Bio-Öle die Welt. Doch im Leben der Chefin klappte nicht alles wie geschmiert.

Das Leben ist das, was passiert, während man damit beschäftigt ist, andere Pläne zu schmieden, sang John Lennon schon 1980. Auch Judith Faller-Moog, Geschäftsführerin des mehrfach ausgezeichneten Unternehmens Bio Planète mit Sitz in Klappendorf in der Lommatzscher Pflege und Südfrankreich, könnte ein Lied davon singen.

Sie sitzt in einem modernen Büro, das mit seinem hellen Holz und den vielen Glaswänden eher an die Räume einer hippen Werbeagentur erinnert, dabei waren hier früher die Ställe für die Tiere. Faller-Moog ist 48, trägt eine elegante, randlose Brille und bekommt beim Lächeln sympathische Fältchen um die Augen. Dass sie heute hier ist und eine weitere Anerkennung für ihre Arbeit entgegennimmt – das Leindotteröl von Bio Planète ist das 75 000. Bio-Siegel, das in Deutschland angemeldet wurde – ist einer Reihe von Zufällen geschuldet. Nicht alle waren positiv.

Dass die studierte Ernährungswissenschaftlerin ausgerechnet in Klappendorf gelandet ist, grenzt fast an ein Wunder. Denn sie hätte genauso gut in Kabul bleiben können – dort ging sie zwei Jahre lang in den Kindergarten – oder in Burundi, wo ihre Familie auch einmal lebte, als sie noch ein Kind war. Weil der Vater in der Entwicklungshilfe arbeitete, kam die Familie viel herum. Judith Faller-Moog hatte selbst einmal vorgehabt, in diese großen Fußstapfen ihres Vaters zu treten. Selbst, nachdem dieser die Entwicklungshilfe aufgab und einen Bauernhof in Südfrankreich kaufte.

Die Vorstellung klingt romantisch, der Ort war es nicht: Als windig und karg beschreibt Faller-Moog die Gegend um Carcassonne. Damals, Anfang der Achtziger, zog es vor allem Aussteiger dorthin. „Man konnte sich ein halbes Dorf für einen Appel und ein Ei kaufen“, erzählt Faller-Moog heute.

Ihr Vater, der Agraringenieur war, kaufte den Hof „Domaine de la Planète“ und taufte ihn um in „Bio Planète“, da er dort Bio-Landwirtschaft betreiben wollte. Zertifizierung oder Anbauregeln – all das gab es damals noch nicht. Sogar ein Markt für die Erzeugnisse fehlte. Öle waren nur ein Produkt von vielen auf dem Hof, für das sich die Tochter damals nicht einmal sonderlich interessierte. Durch den Umzug nach Südfrankreich war sie nämlich von ihrer ersten großen Liebe getrennt worden. Den jungen Mann, der später Biobauer in Klappendorf wurde, lernte sie auf dem Bauernhof ihres Onkels im Schwarzwald kennen. Die Liebe hielt der Entfernung jedoch nicht stand. „Dann sind wir beide erst einmal jeweils ein Stück unseres Lebens allein gegangen“, erzählt Faller-Moog.

Sie ist Anfang 20 und hat gerade ein Studium der Ernährungswissenschaften in Kiel begonnen, als das erste einschneidende Erlebnis ihr Leben völlig verändert: Ihr Vater stirbt mit gerade einmal 47 Jahren. Die Tochter, die immer ein besonderes Verhältnis zu ihm hatte, fühlt sich verantwortlich dafür, sein Lebenswerk fortzuführen. „Aber es war noch nicht wirklich eine Firma, nichts, von dem man sagen könnte, das sei eine Marke.“ Trotzdem unterbricht sie ihr Studium und geht zurück nach Frankreich.

Ihre erste Entscheidung ist drastisch, kostet sie den größten Kunden und ist im Nachhinein die beste gewesen, die sie überhaupt treffen konnte: Bio Planète wird sich ab sofort nur noch auf Öle konzentrieren.

„Früher haben die Leute ohne mit der Wimper zu zucken mehr Geld für ein Motorenöl ausgegeben als für ein Speiseöl“, erinnert sich Faller-Moog. Wenn sie auf Messen ging und den Besuchern Öl zum Verkosten anbot, rümpften diese die Nase und drehten sich weg. „Heute stehen Menschentrauben vor unseren Ständen und möchten gerne das Arganöl oder Walnuss-Öl probieren – mit Brot oder ohne, ganz egal, Hauptsache verkosten.“

Bio hat sein altbackenes Image von kratzigen Wollpullovern und langen Vollbärten verloren, mehr und mehr Menschen wollen heute genau wissen, wo die Lebensmittel herkommen, die sie essen, und wie diese verarbeitet werden. „Die Menschen haben verstanden, dass ein gutes Öl wichtig für den Körper ist, weil es in jede Zelle transportiert wird“, so Faller-Moog. Ihre Produkte – mittlerweile rund 70 verschiedene Öle – sind in Bio-Läden und Reformhäusern erhältlich und aufwendig gestaltet, erinnern teilweise eher an hochwertige Kosmetikverpackungen. Was ihrem Vater damals fehlte, davon profitiert die Tochter heute: ein Markt, der sich solche Produkte wünscht. „Bio ist für mich eine Überzeugung“, sagt Faller-Moog. „Es ist die bessere Landwirtschaft – moderner, anspruchsvoller, richtiger.“

Die Gründung des Unternehmensstandortes in Klappendorf ist der zweite große Zufall, der das Leben von Judith Faller-Moog bestimmt: Sie trifft ihre Jugendliebe wieder. „Da haben wir gesagt, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen.“ Sie heiraten 2003, ohne einen einzigen Tag zusammengewohnt zu haben. „Wir waren uns einfach sehr sicher.“ Er ist mittlerweile Bio-Bauer in Klappendorf, sie lebt wieder in Südfrankreich. „Aber einen Bauern verpflanzt man nicht“, so Faller-Moog. Deshalb zieht sie 2004 mit auf den Hof in der Lommatzscher Pflege, bekommt noch einmal zwei Kinder zu den beiden, die sie schon aus einer früheren Beziehung hat. Heute sind sie 10 und 11.

„Dann war eigentlich alles perfekt“, sagt Faller-Moog und ihre Stimme wird leiser, sie wirkt auf einmal weit weg. „Das gibt es ja selten im Leben und diese Momente muss man festhalten.“ Ihr Mann stirbt 2009 an Herzversagen, die Familie war da gerade aus dem Urlaub zurückgekommen. Niemand habe damit gerechnet, ihr Mann sei wie eine Eiche gewesen.

Zum zweiten Mal in ihrem Leben verliert Judith Faller-Moog einen Mann viel zu früh, zum zweiten Mal muss sie – will sie – weiterführen, was dieser aufgebaut hat. Die Schweine, die Bio-Biogas-Anlage konnte sie nicht erhalten, aber inzwischen ist der Landwirtschaftsbetrieb über den Berg und wächst immer weiter mit der Ölmühle zusammen.

„So wie die Firma jetzt dasteht, das entschädigt mich für alles“, sagt die Chefin. Erst im vergangenen Jahr wurde die Ölmühle Moog vom ostdeutschen Sparkassenverband als „Unternehmen des Jahres“ in Sachsen geehrt, die Lebensmittelzeitung kürte Bio Planète zur Top-Marke des Jahres 2016. Und das Unternehmen soll weiter wachsen, gerade wird ein weiteres Geschoss im Firmengebäude in Klappendorf ausgebaut, elf neue Arbeitsplätze soll es dort geben. Zufrieden sei man mit dem Erfolg ja nie, sagt Faller-Moog, und auch das Wort „glücklich“ kommt ihr nicht so leicht über die Lippen. Aber stolz sei sie, und das kann sie wirklich sein.

„Jeden Tag und in jeder Hinsicht“, singt John Lennon in seinem Lied „Beautiful Boy“, „wird es besser und besser“.

