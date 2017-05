Läufer lieben die Görlitzer Strecken

1605 Sportler sind in 17Disziplinen bislang angemeldet Mit dem Online-Anmeldeschluss hatten sich 1605 Sportler registriert. Der überwiegende Teil auf den kürzeren Laufstrecken wie fünf Kilometer (335), zehn Kilometer (361) oder den Halbmarathon (239). Am Lauf der Läufe, dem Marathon, nehmen 140Sportler teil. Insgesamt bietet der Verein 17Disziplinen, darunter den Bambinilauf die Allerkleinsten, Tretroller, Walken, Skaten, Handbike und erstmals auch Einrad. Letzteres ergab sich aus einer Anfrage vom Sächsischen Landesverband. „Das wird quasi ein Test, wenn es gut läuft, wer weiß: Vielleicht finden mal die Deutschen Meisterschaften hier statt“, sagt Detlef Lübeck vom Verein. Die Einradfahrer gehen genau wie die Halbmarathonläufer über 21Kilometer an den Start. Die Anmeldezahlen werden sich erfahrungsgemäß noch erhöhen. Denn am Marathonwochenende sind noch Nachmeldungen möglich. Und bei schönem Wetter kommt in der Regel noch einmal ein großer Schwung Kurzentschlossener, so Detlef Lübeck. Das kann sogar noch mal ein Drittel der bislang Gemeldeten sein.

400Freiwillige sichern die Laufveranstaltung ab Ohne sie wäre die ganze Veranstaltung überhaupt nicht denkbar: Über 400 freiwillige Helfer braucht der Verein jedes Jahr – und findet sie auch. Seien es diejenigen, die von Anfang mithelfen oder die Schüler des Augustum-Annen-Gymnasiums, die beim Aufbau helfen. Ein Teil der Freiwilligen kümmert sich darum, dass die Sportler unterwegs nicht verdursten oder einen Hungerast haben. 18Verpflegungsstellen richten sie ein, davon drei in Polen – mithilfe der polnischen Freiwilligen. Aller fünf Kilometer ist eine solche Stelle vorgeschrieben, wo die Läufer im Vorbeikommen einen Wasserbecher oder Obst greifen können. 5000Liter Getränke stehen bereit, dazu Unmengen an Äpfeln und Bananen. Bei großer Hitze müssen dazwischen sogar noch Erfrischungsstellen aufgebaut werden. Das alles passiert am Lauftag in aller Herrgottsfrühe. Denn immerhin fallen ab 9Uhr schon die ersten Startschüsse. Für ihre Mühen bekommen die Freiwilligen keinen Cent, dafür aber ein jedes Jahr neu aufgelegtes Helfershirt und einen Verpflegungsbeutel. Nicht zuletzt zählen dazu auch einmal mehr zahlreiche Physiotherapeuten, die im Akkord schwere Läuferwaden wieder locker massieren.

90Streckenposten halten Autos in Schach Es ist eine der größten Sorgen, die die Veranstalter jedes Jahr haben: Werden alle heil ins Ziel kommen? Wird auch ja kein Unfall passieren? Dafür tun sie, was sie können – in Zusammenarbeit mit Polizei, Rettungskräften und Feuerwehr. 30Polizisten und 90freiwillige Streckenposten sorgen dafür, dass Autofahrer die Läufer nicht gefährden. „Es gibt leider einige Wenige, die penetrant Gefahren provozieren“, sagt Werner Horn, ebenfalls Vereinsmitglied. „Manche beharren eben auf ihr Recht, die Straße für sich benutzen zu können.“ Es habe in den vergangenen Jahren Fälle gegeben, wo Polizisten von solchen Kraftfahrern sofort ein Bußgeld kassiert haben oder der Staatsanwalt am nächsten Tag zu Hause klingelte und die Fahrerlaubnis einzog. Vor allem die Skater mit ihren hohen Geschwindigkeiten sehen die Vereinsleute besonders gefährdet und appellieren eindringlich an alle Kraftfahrer, am Sonntagvormittag nach Möglichkeit das Auto stehenzulassen. Dazu werden sogar extra Flyer hinter die Scheibenwischer von Autos geklemmt.

75000Euro kostet die Organisation des Europamarathons Es waren mal 50000Euro, die der Verein für Absperrungen, Ampeln, das Stellen von Kontrolleuren und Kampfrichtern, Moderator, Kampfrichter und dergleichen berappen musste. Inzwischen sind es 75000Euro, informiert Norbert Wege, der Kassenwart des Europamarathon-Vereins. „Wir erarbeiten uns dieses Geld jedes Jahr mühsam mithilfe unserer Kilometerpaten und von Sponsoren“, sagt er. Umso stolzer ist der Verein, dass er mit dem Schuhhersteller Birkenstock, der im Gewerbegebiet Ebersbach produziert, jetzt einen neuen Hauptsponsor präsentieren konnte. „Ganz entscheidend für uns ist trotzdem immer das Wetter am Lauftag. Ist es schön, gibt es viele Schlussanmeldungen und gute Umsätze an den Ständen. Das macht sehr viel aus“, so Wege.