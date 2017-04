Läufer haben Vorfahrt Bischofswerda lädt für Sonnabend zum 40. Mal zum Langstreckenlauf ein. Das hat Folgen.

Traditionell lädt Bischofswerda für Ostersonnabend – hier vor drei Jahren – die Laufsportler ein. © Christian Kluge

Wegen des 40. Bischofswerdaer Langstreckenlaufes kommt es am Sonnabendnachmittag in der Stadt zu Verkehrsbehinderungen. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilte, werden die Clara-Zetkin-Straße vor dem Wesenitzsportpark und der Schmöllner Weg zwischen dem Kulturhaus und dem Horkaer Teich in der Zeit von 13 bis 16.30 Uhr voll gesperrt. Schulstraße, Zillestraße und die Straße An der Kampfbahn werden zu Sackgassen. Schmölln kann von Bischofswerda aus in dieser Zeit entweder über Wölkau und Demitz oder über Belmsdorf erreicht werden.(szo)

