Lässig, locker – und anders als Kutschke Er kam erst spät zu Dynamo, doch jetzt ist Peniel Mlapa zur Stelle. Denn die Körpersprache, sagt der Stürmer, täusche sehr.

Zwei Tore erzielt, Dynamo damit das Unentschieden gegen Ingolstadt gerettet und außerdem noch den imaginären Zweikampf mit seinem zum Bundesliga-Absteiger gewechselten Vorgänger Stefan Kutschke gewonnen – Peniel Mlapa hätte viele gute Gründe, wieder einen markigen Spruch rauszuhauen. So wie am Vortag also, als der Neuzugang angesichts der fast ausschließlich auf die Kutschke-Rückkehr reduzierten Partie kess erklärt, dass ihm das ganze Tamtam relativ egal sei. „Er ist nicht mehr da, jetzt bin ich da.“

Und wie! Die drei letzten Dynamo-Treffer hat allesamt der erst wenige Stunden vor Ablauf der Transferfrist verpflichtete 26-jährige Stürmer erzielt. Doch statt sich feiern zu lassen, entschuldigt er sich – für die Kampfansage tags zuvor. „Der Spruch wurde ein bisschen aufgebauscht. Ich habe das nicht so gemeint“, betont der gebürtige Togolese, der in München aufgewachsen ist, in bestem Deutsch. Er habe vielmehr sagen wollen: „Stefan ist jetzt einfach Vergangenheit und leider nicht mehr da. Wir hätten uns gefreut, wenn er noch da wäre. Doch jetzt bin ich da und ...“

Wie der Stürmer das so erzählt und aufpasst, sich nicht in Widersprüchen zu verheddern, muss er lachen. Klingt ja wieder wie am Vortag. „Zum Glück hat es für mich so gut geklappt, sonst hätte ich wohl einen auf den Deckel bekommen“, sagt der zweifache Torschütze also und grinst. Wirklich zufrieden ist Mlapa allerdings nicht, weder mit dem Ergebnis noch mit der eigenen Leistung. „Wir liegen zwar 0:2 hinten, doch kurz nach der Halbzeit steht es 2:2 und wir haben noch riesige Chancen. Unsere Konter müssen wir einfach besser ausspielen. Und auch das eine mal, wo ich alleine aufs Tor gehe, muss ich abspielen. Da könnte mehr rausspringen“, sagt er.

So viel Selbstkritik ist von einem Mittelstürmer selten zu hören, und von Mlapa hat man das vermutlich schon gar nicht erwartet. Doch der anfängliche, äußere Eindruck täuscht – und zwar gewaltig, wie er meint. „Vielleicht sieht es so aus, dass ich etwas gelassen bin. Ich habe auch gehört, dass meine Körpersprache so rüberkommt, als sei’s mir egal. Aber das täuscht sehr. Ich mache mir selbst riesigen Druck und bin sehr ehrgeizig. Ich will Tore schießen und gute Spiele abliefern“, sagt Mlapa, der auf den Wechsel gedrängt hat, weil er in Bochum nur noch zweite Wahl war – und das ohne Umschweife auch erzählt. Am Selbstbewusstsein mangelt es ihm nämlich nicht, an Qualität offenbar auch nicht. Dass er – anders als beispielsweise Vorgänger Kutschke – nicht mit übermäßigem Einsatz auffällt, gehört zu Mlapas Spielstil. Überhaupt ist er manchmal minutenlang nicht zu sehen, verliert Zweikämpfe und hadert mit sich und der Welt – wie am Samstag.

Und trotzdem ist es für ihn eine Selbstverständlichkeit, den Elfmeter zum 1:2 zu verwandeln sowie nach einem Eckball zur Stelle zu sein und den Ausgleich zu erzielen. Hochjubeln muss man ihn dafür nicht, wie er findet. „Ich bin Stürmer. Wenn es läuft, dann läuft´s. Und dann gibt es wieder Phasen, in denen dich jeder verteufelt und will, dass du den Verein verlässt. Man darf das alles nicht überbewerten“, sagt Mlapa, was irgendwie auch zur vieldiskutierten Kutschke-Rückkehr passt: „Wir haben uns gefreut ihn wiederzusehen. Doch dann war es ein Spiel wie jedes andere auch.“

Und Kutschke selbst? Wird bei seiner Einwechslung gnadenlos ausgepfiffen und verschwindet nach dem Abpfiff kommentarlos in der Kabine. Aber das ist eine andere Geschichte.

