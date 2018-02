Lärmwerte im Internet abrufbar Das Landesamt für Umwelt und Geologie stellt die Daten zur Verfügung.

In Seifersdorf herrscht oft dichter Verkehr. Jetzt kann jeder im Internet die Lärmwerte in seinem Wohngebiet abrufen. © Thorsten Eckert

Rödertal. In Wachau und den Ortsteilen, aber auch in Pulsnitz und im Rödertal klagen Anwohner immer wieder über starken Durchgangsverkehr und über daraus resultierenden Lärm. Besonders betroffen sind Leppersdorf, Feldschlößchen und Seifersdorf. Jetzt kann jeder nachprüfen, wie hoch der Lärmpegel in seinem Wohngebiet ist.

Auf der Internetseite des Landesamtes für Umwelt und Geologie stehen die Werte der Lärmkartierung 2017 für jedermann einsehbar bereit. Einfach die Seite der sächsischen Landesregierung aufrufen und dann den Button „Datenportal iDA“ anklicken. Dort ist abzulesen, dass insbesondere entlang der Autobahn und der S 177 und der S 95 hohe Lärmwerte auftreten. Der Lärm wurde aus Kostengründen allerdings nicht gemessen, sondern berechnet. Neben Lärmwerten von Autos und Lkw flossen unter anderem Angaben zum Straßenbelag oder zu Steigungen in die Berechnungen ein. An Steigungen dröhnen Motoren ja bekanntlich lauter. Die Computer des Landesamtes wurden außerdem mit Angaben der Einwohnermeldeämter gefüttert. Alle fünf Jahre werde die Lärmkartierung vorgenommen. Nach Angaben des LfULG werden Geräusche ab 55 Dezibel am Tag als Lärm eingestuft. Lärm über 65 Dezibel ist gesundheitsschädlich. „Werden die Werte dauerhaft überschritten, dann kann es zu Stresssymptomen kommen, wie Schlafstörungen und Bluthochdruck. Das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, steigt. Auch im Raum Ottendorf-Okrilla/Laußnitz sind Anwohner betroffen. Besonders Menschen, die an der B 97 und an der Autobahn wie in Ohorn wohnen, leiden unter Lärm.

Um das Problem besser in den Griff zu bekommen, hat die Gemeinde Wachau einen Lärmaktionsplan erarbeiten lassen. Darin schlägt der Gemeinderat weitreichende Maßnahmen vor. So sollten Verkehrsinseln an den Ortseingängen eingerichtet werden. An ihnen müssten die Autofahrer abbremsen. Auf der Tina-von-Brühl-Straße in Seifersdorf und der Dresdner Straße in Leppersdorf will die Gemeinde danach Tempo 30 einrichten. Das würde eine erhebliche Minderung des Lärms bedeuten. Das ist aber offenbar derzeit nicht durchsetzbar. Es wurde inzwischen lediglich nachts ein Tempolimit für Lkw eingerichtet. Weitere Vorschläge von Wachau betreffen die Autobahn 4 auf Gemeindegebiet. Dort sollte Flüsterasphalt eingebaut werden.

www.umwelt.sachsen.de

