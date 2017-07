Lärmstudie auf dem Prüfstand Die Bürgerinitiative für leise Züge im Elbtal hat einige Punkte in der Machbarkeitsuntersuchung der Bahn hinterfragt. Etwa, warum Schulen ignoriert wurden.

Der hörbare Unterschied: Michael Krebs (links) und Marco Kunze vom Vorstand der Bürgerinitiative Bahnemission Elbtal lassen sich an einer Informationsstele der Deutschen Bahn simulieren, wie verschiedene Anti-Zuglärm-Technologien wirken. © Arvid Müller

Wohl niemand hat sich so ausführlich mit dem befasst, was die Deutsche Bahn an geplantem Lärmschutz in Coswig und Weinböhla vorgestellt hat. Die Rede ist von Michael Krebs und Marco Kunze. Das Vorstandsduo der Bürgerinitiative Bahnemission Elbtal e.V., kurz BI, hat die Machbarkeitsuntersuchung genau unter die Lupe genommen, denn die Studie ist ausschlaggebend dafür, was an welchen Stellen an Lärmschutzwänden und -verkleidungen kommt. Dabei machten die zwei einige Angaben und Annahmen aus, die Fragen aufwerfen. Diese haben sie mit dem DB-Konzernbevollmächtigten Eckart Fricke diskutiert. Die SZ war dabei.

Weshalb berücksichtigt die DB AG Schulen nahe der Bahnstrecke nicht?

Der BI fällt auf, dass in der Machbarkeitsuntersuchung nur drei Coswiger Schulen erfasst sind, obwohl nach ihrer Auffassung sechs im Lärmkorridor liegen. „Die Maßnahmen leiten sich nach der nächtlichen Belastung ab“, erläutert Eckart Fricke als DB-Konzernbevollmächtigter für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Denn in der Ruhezeit sei die Schutzwirkung deutlich höher. Dabei beruft sich die Bahn auf Gesundheitsstudien, wonach Lärm, der den Schlaf stört, besonders Stress erzeugt.

Allerdings verweist Eckart Fricke auf die Landesdirektion als Anhörungsbehörde bei der weiteren Umsetzung der empfohlenen Schutzmaßnahmen. Im Rahmen der Detaildiskussion im Planfeststellungsverfahren könne sie noch Anpassungen entsprechend der Betroffenheit vornehmen.

Warum geht die Bahn von viel weniger Lärmbetroffenen aus als die BI?

Die Bürgerinitiative kann nicht nachvollziehen, weshalb an einigen Stellen keine Maßnahmen geplant sind, obwohl gerade hier viele Menschen von Lärm geplagt sind. Die Deutsche Bahn bezieht ihre Zahlen vom Eisenbahnbundesamt. Beim Abgleich dieser Angaben mit den Einwohnermeldeämtern Coswig und Weinböhla ermittelte die BI, dass die Betroffenenzahlen der Bahn bis zu 50 Prozent zu gering angesetzt sind.

Doch wie Eckart Fricke erklärt, spielt die Größe des mit Lärm konfrontierten Personenkreises für die Machbarkeitsuntersuchung keine Rolle. Wichtig sei, dass die Maßnahmen förderfähig sind. Förderfähig heißt finanzierbar durch Mittel der Deutschen Bahn, des Bundesverkehrsministeriums und des Freistaats Sachsen. Dabei müssen Kosten und Nutzen in einem Verhältnis stehen, das einer bestimmten rechnerischen Vorgabe entspricht. Einzelne Maßnahmen sind darüber hinaus vom Petitionsausschuss vorgegeben wurden.

Weshalb arbeitet die Deutsche Bahn in der Studie mit veralteten Prognosen?

Nach Informationen der Bürgerinitiative Bahnemission Elbtal hat das Bundesverkehrsministerium dieses Jahr einen Bundesverkehrswegeplan mit Bauvorhaben bis 2030 verabschiedet. Auf dieser Grundlage sollen nächstes Frühjahr neue Prognosen aufgestellt werden, wie viele Güterzüge auf der Berliner Strecke verkehren werden.

Der BI-Vorstand fragt sich, warum diese Prognosen nicht abgewartet wurden von der Deutschen Bahn, um in der Machbarkeitsstudie mit aktuellen Angaben zu hantieren. „Denn die Zahl der Güterzüge, die pro Jahr auf einer Strecke unterwegs sind, stellen den wichtigsten Baustein bei der Berechnung von Bahnlärm dar“, so Marco Kunze. Doch laut Eckart Fricke stehen der DB keine anderen Prognosen zur Verfügung als jene von 2010, die das Bundesverkehrsministerium zuletzt freigegeben hat.

Warum wird perspektivisch mit nur 140 Güterzügen pro Tag kalkuliert?

Wie die Bürgerinitiative recherchiert hat, wird der Güterverkehr künftig von Griechenland über das Elbtal bis an die Ost- und Nordsee geführt. „Auf anderen europäischen Strecken fahren schon heute 200 bis 500 Güterzüge am Tag“, sagt Marco Kunze. Für Coswig und Weinböhla perspektivisch von lediglich 140 der rollenden Kolosse auf der Berliner Strecke auszugehen, erscheint ihm unrealistisch. Doch DB-Mann Fricke versichert: „Es wird hier keine dramatische Änderung der Zugzahlen geben.“ Diese sei nicht mit anderen transeuropäischen Strecken vergleichbar, wo deutlich mehr Güterzüge verkehrten.

