„Lärmschutz wird mit geplant“ An der geplanten Umverlegung der S 88 gibt es Kritik aus Leckwitz. Die SZ sprach dazu mit Nünchritzer Bürgermeister Gerd Barthold.

Gerd Barthold (CDU) ist Bürgermeister der Gemeinde Nünchritz und sieht viele Vorteile in der geplanten S 88. © Sebastian Schultz

Herr Barthold, die neue S 88 soll künftig zwischen Leckwitz und S 40 einen großen Bogen ums Chemiewerk schlagen. Wie bewerten Sie diese Variante?

Seit Beginn der Planungen zur Umverlegung der S 88 östlich von Nünchritz wurde die Gemeinde vom Lasuv informiert. Die aktuelle Vorzugsvariante ist nicht spontan entstanden, sondern hat sich aus dem mehrjährigen Planungsprozess ergeben. Die Gemeinde kommt in ihrer Stellungnahme von 2015 zu dem Ergebnis, dass die Trasse „32 SÜ“ die Vorzugsvariante ist. Weiterhin stellt die Gemeinde fest, dass mit der Umverlegung der S 88 östlich von Nünchritz neben der Verkehrsentlastung der bisherigen Ortsdurchfahrt der S 88 durch Nünchritz auch die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer bei einem Havariefall im Werk von Wacker verbessert wird, da die bisherige Lösung mit den Wechselverkehrszeichen an der S 88 bei Tests von vielen Verkehrsteilnehmern ignoriert wird.

Vor allem am Dorfring in Leckwitz befürchten die Anwohner durch die neue Trasse noch mehr Lärm und eine Wertminderung ihrer Grundstücke.

Grundsätzlich sind bei Neubaumaßnahmen von Straßen in deren Umgebung die Grenzwerte für Lärm einzuhalten. Dies wird bei Erforderlichkeit durch bautechnische Maßnahmen – zum Beispiel Lärmschutzwände, Lärmschutzwälle – erreicht. Durch die vorhandene Topografie wird die umverlegte S 88 bei der Vorzugsvariante am Dorfring in Leckwitz in einem größeren Geländeeinschnitt vorbeiführen, was bereits zur Lärmminderung beiträgt. Erst ein Stück vor der Bahnlinie Leipzig – Dresden erreicht die Straße das vorhandene Geländeniveau und soll dann mit Rampe und Brücke über die Bahnstrecke geführt werden. Mögliche erforderliche bautechnische Maßnahmen zum Lärmschutz werden vom Lasuv mit geplant.

Es gibt den Vorwurf, dass das Verkehrsaufkommen den Neubau nicht rechtfertigt. Planer haben 2015 in einer Sitzung des Technischen Ausschusses gesagt, dass die neue S 88 wohl nie gebaut wird, weil die Entlastung für Nünchritz zu gering sei.

Das Verkehrsaufkommen ist nur ein Entscheidungskriterium.

Was sind die anderen Kriterien?

Das Gesamtkonzept des Industriebogens Region Dresden. Demnach ist zur Sicherung des wirtschaftlichen Bestandes und zur Ermöglichung der Weiterentwicklung der Wirtschaftsregion der Ausbau der B 169 und der B 98 als Verkehrsachse zwischen A 4, A 14 und A 13 von substanzieller Bedeutung. Innerhalb dieses Gesamtkonzepts und dabei mit der vordringlichen Realisierung der Ortsumfahrung Glaubitz der B 98 soll die Anbindung der S 88 auf kurzem Wege unter Nutzung der Ortsumfahrung um Zschaiten und Roda an die Hauptverkehrsachse erfolgen.

Das sehr hohe Verkehrsaufkommen der jetzigen S 88 Ortsdurchfahrten durch Glaubitz und Nünchritz wird mit dem Neubau der S 88 östlich von Nünchritz und der Umstufung von Straßen stark reduziert, insbesondere auch durch die Herausnahme des Schwerlastverkehrs. Um aber dieses zukunftsfähige Verkehrskonzept umzusetzen, ist unbedingt der Bau der Ortsumfahrung Glaubitz in einem parallelen Zeitraum erforderlich.

Die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer bei einem Havariefall im Werk von Wacker wird erhöht, da die S 88 dann nicht mehr unmittelbar an Chemieanlagen vorbeiführen wird.

Der Lückenschluss am Elberadweg würde dann gebraucht, damit Radfahrer und auch Schulkinder auf kürzestem Weg von Leckwitz nach Nünchritz kommen. Wann ist dort Baustart?

In nächster Zeit erwarten wir den Planfeststellungsschluss zu diesem Vorhaben. Wenn danach Fördermittel für den Radwegbau bewilligt werden und kein Elbehochwasser herrscht, steht einer Realisierung des Vorhabens 2018 nichts im Wege.

Neben dem Thema S 88 gibt es Kritik, dass in Leckwitz schon lange nichts mehr gebaut wurde. Einige Straßen seien kaum bessere Feldwege.

Hier werden Äpfel mit Birnen verglichen. Der mögliche Neubau der Staatsstraße ist ein Vorhaben des Freistaates Sachsen. Das Vorhaben hat nichts mit kommunalen Straßen zu tun, für welche die Gemeinde Baulastträger ist.

