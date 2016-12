Lärmschutz in Kindergarten-Räumen

Die Stadt Freital stattet weitere Räume in ihren Kindereinrichtungen mit Lärmschutz aus. Kürzlich wurden in einem Gruppenraum der Kita Willi in Potschappel Akustikplatten an der Decke angebracht. Sie sollen den Schall aufnehmen und dadurch den Lärmpegel im Raum dämpfen. Auch in der Kita Wurgwitz wird derzeit gebaut, dort bekommen alle Räume Schallschutz. In der dritten Dezemberwoche werden auch entsprechende Arbeiten im Erdgeschoss der Grundschule Pesterwitz und im Speiseraum durchgeführt. Insgesamt stellt die Stadt 30 000 Euro für den Schallschutz in den Kindereinrichtungen zur Verfügung. „Der Schallschutz ist in allen Kitas und Schulen ein Thema“, sagt dazu Stadtsprecher Matthias Weigel. Neue oder jüngst sanierte Gebäude seien schon damit ausgestattet. Nun gehe es darum, auch in den Häusern, die vor längerer Zeit saniert wurden, für Schallschutz zu sorgen. (hey)

