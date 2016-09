Lärmproblem auf dem Land Agrarfahrzeuge und Motorräder können laut sein. Im Müglitztal wurden Mittel dagegen gefunden – allerdings spät.

Frank Hauswald und Udo Fischer (re.) vom Altenberger Bauhof bringen am Montag die Tempo-30-Schilder in Liebenau an. © Karl-Ludwig Oberthür

Seit 15 Jahren wohnt Christian Lange in Liebenau. Er fühlt sich wohl, lebt gern hier. Dass das Dorf landwirtschaftlich geprägt ist und hier viele Traktoren fahren, habe er gewusst. Das habe ihn auch nicht gestört, versichert der Senior, der aus Dresden stammt. Doch seit über 1,5 Jahren plagt ihn ein Problem, das er nicht lösen kann: Seit dem Frühjahr des vergangenen Jahres fährt an seinem Haus immer wieder das neue Futtermischfahrzeug der Liebenauer Agrar-GmbH vorbei. Es ist sehr laut, sagt Christian Lange. Landwirtschaft sei schön und gut, aber dieses Fahrzeug raube ihm den letzten Nerv. Und so geht es nicht nur ihm, sondern auch seinen Nachbarn. Um Abhilfe zu schaffen, wandte er sich an den Ortschaftsrat. Es dauerte nicht lange, und Ortsvorsteher Mathias Wolf (Wählervereinigung Liebenau) stand vor Langes Haus und hörte sich die Sorgen an.

Ortschaftsrat teilt die Sorgen

Ein paar Wochen später wurde Christian Lange in den Ortschaftsrat eingeladen. Zu Gast war auch der Geschäftsführer der Liebenauer Agrar-GmbH, Eberhard Petzold. Der erklärte, dass man sich das Futtermischfahrzeug aus betriebswirtschaftlichen Gründen angeschafft hatte. Es erleichtere die Arbeit, optimiere Arbeitsvorgänge. Eine Lärmprüfung habe man nicht vorgenommen, da man davon ausging, dass dieses Fahrzeug für den Straßenverkehr zugelassen ist.

Auf SZ-Nachfrage erklärt Eberhard Petzold, dass das Futtermischfahrzeug lauter sei als andere Fahrzeuge, weil es über einen Allradantrieb verfügt. Der soll dafür sorgen, dass das Fahrzeug nicht nur im Sommer fährt, sondern auch im Winter und bei schwierigen Bodenverhältnissen vorankommt. Allerdings arbeitet der eingebaute hydrostatische Antrieb sehr laut, vor allem beim Runterschalten. Doch nicht nur das ist Christian Lange aufgefallen. Seitdem die Agrar-GmbH ihre Biogasanlage in Betrieb genommen hat, gebe es nun mehr Verkehr im Dorf. Das bestätigt Geschäftsführer Eberhard Petzold. Allerdings habe der Verkehr nicht so stark zugenommen, wie mancher vermutet. Hinzugekommen seien lediglich acht Hänger Stalldung, die pro Woche aus den Börnchener Ställen antransportiert werden. Petzold hat inzwischen mit seinen Kollegen gesprochen und sie gebeten, leiser zu fahren. „Sie versuchen es“, sagt er. Doch jeder Mensch ist anders, auch die Fahrstile sind sehr unterschiedlich. Von daher kann es doch vorkommen, dass der ein oder andere lauter vorbeifährt. Der Ortschaftsrat plädierte deshalb dafür, eine Geschwindigkeitsbegrenzung an der kleinen Ortsstraße einzurichten. Christian Lange zeigte sich zufrieden. Der Ortschaftsrat beantragte im Altenberger Rathaus eine Tempo-30-Zone. Das war im Sommer 2015. Doch nichts tat sich, sagt Ortsvorsteher Mathias Wolf.

Dass es manchmal länger dauert, weiß der Liebenauer, der auch im Stadtrat sitzt. So kämpften die Lauensteiner und andere Anlieger im Müglitztal seit Jahren für die Eindämmung des Motorradlärms auf der Talstraße. Erst in diesem Jahr wurden die Mühen dann belohnt: Ende Juni wurde die Tempolimits auf verschiedenen Abschnitten im Müglitztal reduziert. Am Kleinen Brenner, dem Autobahnzubringer oberhalb von Lauenstein, sind nun von Freitag, 18 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, nur noch 70 Kilometer pro Stunde erlaubt.

Stadtratsbesuch mit Folgen

Dass es an dieser Straße so lange gedauert hat, kann Wolf noch verstehen. Schließlich sei das eine wichtige Staatsstraße, für die der Freistaat zuständig ist. Geschwindigkeitsbegrenzungen müssen gut begründet sein. Wenig Verständnis hat Wolf aber dafür, dass sich in Liebenau lange nichts getan habe. Mehrmals habe er das Rathaus angeschrieben. Immer wieder wurde er vertröstet. „Die Schilder sind bestellt“, hieß es dann. Das war’s. „Es kann doch nicht so schwer sein, zwei Schilder zu besorgen, notfalls hätte man auch gebrauchte nehmen können“, sagt Wolf. Noch größer war Christian Langes Ärger. Er hoffte, das Problem auf einfache Weise zu lösen und wurde enttäuscht. Weil ihm das nicht gelang, nutzte Christian Lange die Stadtratssitzung in Altenberg, um von seinem Anliegen zu berichten. Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) zeigte sich überrascht. Er ließ sich von seinen Mitarbeitern aufklären und versprach Abhilfe. Die kam prompt eine Woche später. Udo Fischer, der für den Bauhof in Liebenau arbeitet, stellte am Montagvormittag die Tempo-30-Schilder auf. Ortsvorsteher Wolf zeigte sich zufrieden, konnte aber seinen Frust nicht verbergen. Er hätte sich gewünscht, dass die Verwaltung schneller reagiert hätte. So hätte man Ärger sparen und auf viel Schriftverkehr verzichten können.

zur Startseite