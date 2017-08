Lärmgeplagte sind gefragt Noch bis Freitag gibt es die Möglichkeit einen Fragebogen für Lärmgeschädigte auszufüllen. Vor allem das Obere Elbtal ist gefragt.

Derzeit läuft eine Öffentlichkeitsbeteiligung zur Lärmaktionsplanung für alle Haupteisenbahnstrecken des Bundes. Lärmgeplagte haben noch bis zum Freitag, dem 25. August, die Möglichkeit, auf der Internetseite des Eisenbahnbundesamtes einen kurzen Fragebogen auszufüllen. Möglich ist auch, sich per Post zu beteiligen. Um ein möglichst repräsentatives Bild zu erhalten, hofft das Eisenbahnbundesamt eine hohe Beteiligung. Im Elbtal von Coswig bis Heidenau gibt es schon zahlreiche Teilnehmer. Hinweise aus dem Oberen Elbtal sind dagegen bisher kaum eingegangen. Das Eisenbahnbundesamt erstellt alle fünf Jahre einen Lärmaktionsplan für die Haupteisenbahnstrecken, auf denen mehr als 30 000 Züge im Jahr unterwegs sind. (SZ/gk)

Postadresse: Redaktion Lärmaktionsplanung, Postfach 601230 in 14412 Potsdam. Weitere Informationen unter www.laermaktionsplanung-schiene.de Fragen bitte per E-Mail an: lap@eba.bund.de

zur Startseite