Lärm belastet Anwohner Der „Alte Ring“ in Reichenbach ist eine vielbefahrene Strecke. Das Pflaster auf der Straße sorgt zusätzlich für Ärger.

Walter Schneider in Reichenbach hat den Lärm satt. Das Pflaster vor dem Haus am „Alten Ring“ ist seit vielen Jahren ein großes Problem. © pawel sosnowski/80studio.net

Wenn die Baufirma aus See in wenigen Tagen das Pflaster auf der S 111 am Reichenbacher Markt asphaltiert, tritt für Anwohner Walter Schneider ein Zustand ein, den er sich als Dauerlösung wünscht. Denn die Granitsteine auf der Straße vor seiner Haustür führen seit über zwei Jahrzehnten zu einer großen Lärmbelastung.

Aber die Bitumenschicht bleibt nur einige Monate. In zweieinhalb Wochen beginnt die Sanierung der B 6. Dann rollt der Umleitungsverkehr aus Richtung Görlitz über den „Alten Ring-West“ durch die Reichenbacher Innenstadt. Der Asphalt soll während der Bauzeit das Pflaster vor Schäden und die Anwohner vor dem zusätzlichen Lärm schützen.

Legt man die Daten aus einer Zählung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr aus dem Jahr 2015 zugrunde, dann werden infolge der Umleitung am Markt vorbei sechsmal so viele Autos als normalerweise und viermal so viele Laster und Busse unterwegs sein. Das heißt, es muss mit über 6 000 Pkw sowie über 340 Lkw und Bussen täglich gerechnet werden, die innerhalb von 24 Stunden über den „Alten Ring“ fahren. Entspannen würde sich das nur, wenn Fahrzeuge nicht die weiträumige Umleitung zwischen Görlitz und Reichenbach nutzen, zum Beispiel über die Autobahn fahren. Mit einer großen Lärmentlastung werden Walter Schneider und seine Frau angesichts des zu erwartenden Verkehrsaufkommens vor ihren Fenstern also gar nicht rechnen können. Die wäre nur in normalen Zeiten spürbar. Aber da soll die Bitumenschicht schon wieder entfernt worden sein.

Der „Alte Ring“ wurde Mitte der 1990er Jahre gepflastert. Weil dafür Fördermittel im Bereich des Stadtsanierungsgebietes verbaut wurden, können die Steine nach Informationen der Stadtverwaltung auch nicht einfach so wieder ausgetauscht werden. Die Probleme liegen jedoch auf der Hand. Im Bereich der Einmündung, wo das Pflaster an Asphalt grenzt, hat sich ein Absatz gebildet. Dort „springen“ die Fahrzeuge auf die Granitsteine. Besonders bei Lastern hört sich das sehr geräuschvoll an. Rund um die Schächte auf der Fahrbahn hat sich das Pflaster abgesenkt. Man sieht außerdem tief ausgefahrene Dellen auf der Fahrbahn. Vor dem Wohnhaus von Schneiders befindet sich ein etwa sieben Meter breiter Streifen mit großen Pflastersteinen. Über den holpern die Autos und Laster noch lauter als über die kleineren Steine.

Die Anwohner haben sich von Anfang an gegen die Pflasterung der Straße gewehrt. Walter Schneider erinnert sich, dass auch der damalige Straßenbauamtsleiter in Bautzen davor gewarnt hatte, die Steine auf der Staatsstraße zu verlegen. Ohne Erfolg. Andere Anwohner haben schon aufgegeben. Aber der Reichenbacher zeigt einen vollen Aktenordner mit Schriftverkehr an die verschiedenen Behörden. Er beruft sich vor allem darauf, dass den Bürgern damals eine Verlegung des Verkehrs durch eine neue Streckenführung der S 111 in Aussicht gestellt wurde. Nur Busse sollten auf dem „Alten Ring“ fahren.

Daraus ist nichts geworden. Die Pläne werden vonseiten des Landesamtes, zu dem auch die Straßenbauniederlassung in Bautzen gehört, nicht mehr verfolgt, wie eine Sprecherin auf SZ-Nachfrage erklärt. Eine Zeit lang war überlegt worden, die Poststraße auch in Richtung Löbauer Straße zu öffnen. Doch das hätte zu neuen Problemen geführt, weil die Fahrbahn nicht besonders breit ist. Die Diskussion um die Umleitungsstrecke in Reichenbach habe das gerade erst eindrücklich gezeigt.

Doch der Lastverkehr hat weiter zugenommen. Seit Schneiders Rentner sind, fällt ihnen das auch stärker auf als früher. Das Geschirr klirrt öfters im Schrank durch Erschütterungen. Schmutz dringt von draußen rein oder bildet regelmäßig eine Schicht auf den Fensterscheiben.

Allein am Stadtrand haben mit Becker Umweltdienste und der Baywa zwei Unternehmen ihre Standorte ausgebaut, was auch den Lastverkehr erhöht hat. Zur Baywa wird im Sommer Getreide angeliefert. Becker Umweltdienste ist zusätzlich Umladestation für den Abfallverband. Über die S 111 durch die Innenstadt verläuft außerdem der Verkehr aus Richtung Süden, zur Bundesstraße und zur Autobahn. Das alles ist nicht berücksichtigt worden, als der „Alte Ring“ gepflastert wurde. An die Anwohner wurde damals nicht gedacht.

