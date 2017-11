Lärm am Penny-Markt macht Anwohner wach Der Discounter bleibt in Niesky und baut an. Bis dahin muss der Investor Lösungen für eine Reihe von Knackpunkten finden.

Die nächste Wohnbebauung liegt nicht weit vom Penny-Markt in der Rothenburger Straße entfernt. Das bringt einige Probleme mit sich. © André Schulze

Die Filiale des Discounters Penny in der Rothenburger Straße ist zu klein, wenn man sie an heutigen Standards misst. Dennoch will Penny Standort und Kunden halten. Der Eigentümer, eine Berliner Immobiliengesellschaft, plant deshalb eine Vergrößerung. Die Fläche soll um 330 Quadratmeter wachsen, Fleischer und Bäcker bleiben in separaten Räumlichkeiten.

Das Genehmigungsverfahren läuft bereits, die Arbeiten für den Anbau sollen 2018 starten. Doch noch sind nicht alle technischen Probleme gelöst. Die Anwohner finden die Erweiterung grundsätzlich gut, sehen aber ebenfalls Knackpunkte. Welche, schilderten sie am Dienstag bei einer Versammlung in der Jahnhalle.

Lärm: Bis zu fünf Lkw pro Nacht liefern Waren an

Treppe: Längere Wege für Menschen mit Behinderung?

Belieferung: Anlieferer haben‘s bei vollem Parkplatz schwer

Gästetoilette: Mehr Service für Kunden, weniger Ärger für Anwohner



Bürgersteig: Endgültige Lösung lässt auf sich warten



Voraussichtlich ab Januar liegen die überarbeiteten Planungen öffentlich im Rathaus aus.

