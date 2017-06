Lärm am Moritzburger Asylheim In den vergangenen Tagen erregte bei den Anwohnern nächtliches Fußballspiel die Gemüter. Nicht nur einmal.

Weil Bewohner des Heims in den Nacht- und Morgenstunden lautstark Fußball spielten, sind Anwohner in der Nahe der Asylunterkunft um ihren Schlaf gebracht worden. © Archiv/Norbert Millauer

Viele Anwohner in der Nähe des Moritzburger Flüchtlingsheims am Knabenberg sind in den zurückliegenden Tagen um ihren Schlaf gebracht worden. Darüber informierte Bürgermeister Jörg Hänisch (parteilos) am Montagabend die Mitglieder des Verwaltungsausschusses, der im Kollwitz-Haus zusammenkam.

Wie der Gemeindechef berichtete, gab es massive Beschwerden, weil Bewohner des Heims in den Nacht- und Morgenstunden lautstark Fußball spielten. In einem Fall soll der Lärm zwischen vier und sechs Uhr in der Frühe aufgetreten sein. Auch die Flutlichtanlage soll zeitweise eingeschaltet gewesen sein. Der Bürgermeister erläuterte, dass die Muslime gerade den Fastenmonat Ramadan praktizieren und sich dann nachts austoben.

Er betonte, dass die Verwaltung das Thema ernst nimmt. „Zusammen mit der Polizei und mit der Leitung der Asylunterkunft sind wir dran, dass es zu keinen weiteren Ruhestörungen kommt“, versicherte Jörg Hänisch. Er sei mit beiden Stellen in Kontakt und werde auf dem Laufenden gehalten. „Unter Umständen werden wir auch von der Polizeiverordnung Gebrauch machen“, so der Bürgermeister.

Wie er im Gespräch mit der Sächsischen Zeitung sagte, bittet er die Bürger, sich bei Lärm gleich im Flüchtlingsheim zu melden und um Abstellung zu bitten.

