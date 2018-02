Längstes Unterwasser-Höhlensystem entdeckt Robert Schmittner aus Bayern kam aus der Liebe zum Tauchen nach Mexiko – jetzt ist ihm sein größter Coup gelungen.

Robert Schmittner misst die Länge des Sac-Actun-Unterwassersystems. Die Höhle ist mit knapp 350 Kilometern die längste Unterwasserhöhle der Welt.

Wissenschaftler entdeckten Tierknochen und Überreste von Menschen ...

... wie auch Masken der Maya in dem unterirdischen Labyrinth.

Vom Mittelgebirge an den Strand, vom Mischwald in den Dschungel: Robert Schmittner aus der unterfränkischen Ortschaft Rothenbuch ist einer der erfolgreichsten Höhlentaucher Mexikos. Anfang des Jahres hat der 43-Jährige auf der Halbinsel Yucatán eine Verbindung zwischen zwei Höhlen entdeckt und damit den Beweis für das längste Unterwasser-Höhlensystem der Welt erbracht.

In dem unterirdischen Labyrinth sind die Forscher auf 15 000 Jahre alte Knochen von Riesenfaultieren und Elefantenvorfahren gestoßen. Auch mehr als 9 000 Jahre alte Schädel und Knochen von Menschen sowie einen Keramikkopf und Altäre der Maya-Hochkultur befänden sich in der Sac-Actun-Höhle nahe dem Küstenort Tulum, teilte das Forschungsprojekt Gran Acuífero Maya mit. „Dies ist die wichtigste archäologische Unterwasserstätte der Welt“, sagte der mexikanische Forscher Guillermo de Anda bei der Vorstellung der Funde. Dort gebe es fast 200 Fundorte.

In seiner Heimat Aschaffenburg im Spessart war Schmittner Forstwirt, in Mexiko ist er Direktor für Unterwasserforschung beim Gran Acuífero Maya. „Ich habe im Wald gearbeitet und Bäume gefällt. Das Tauchen war mein Hobby“, erzählt er. Der Besitzer der hiesigen Tauchschule war mit einer Mexikanerin verheiratet. Sie haben immer gesagt: „Eines Tages werden wir eine Tauchschule in Mexiko eröffnen.“ Und so kam es auch. Schmittner besuchte die beiden in Mexiko. „Ich bin 1996 gekommen, um einen Kurs im Höhlentauchen zu machen“, sagt er. „Da habe ich mich in die Höhlen verliebt und sie nicht mehr aus meinem Kopf bekommen.“

Im Hinterland des Badeorts Tulum im Bundesstaat Quintana Roo lernte er die Unterwasserhöhlen kennen. „Jeden Tag war ich in den Höhlen zum Tauchen. Ich wollte eigentlich nur ein halbes Jahr bleiben“, sagt Schmittner. Er kündigte seinen Job und weitere sechs Monate später seine Wohnung. Das war vor 20 Jahren.

Im Januar machte der Bayer dann seine große Entdeckung: Bei einem der bis zu sechs Stunden dauernden Tauchgänge fand er einen Tunnel, der die beiden Höhlen Sac Actun und Dos Ojos verbindet. Zusammen messen sie 347 Kilometer und stellen somit das längste Unterwasser-Höhlensystem der Welt dar.

Schmittner legte in Sac Actun eine Tauchleine und ließ die letzten Meter frei hängen. Er wollte sehen, wohin das Seil treiben würde. Bei einem Tauchgang am kommenden Tag in der benachbarten Höhle Dos Ojos entdeckte er das lose Ende, das die Strömung durch einen schmalen Spalt zwischen den beiden Höhlen gedrückt hatte. „Zuerst habe ich gedacht: Das kann nicht sein. Ich habe die Augen geschlossen, tief durchgeatmet und mich gefragt: Wirklich?“, erzählt Schmittner. „Dann habe ich die Augen wieder geöffnet und da war die Leine.“ 14 Jahre hatte er nach der Verbindung zwischen den Höhlen gesucht – jetzt war er am Ziel. „Ich habe geschrien: Ja, Ja, Ja. Es kamen nur Luftblasen raus, aber egal.“

Die Höhlensysteme von Yucatán sind eine Fundgrube für Archäologen und Paläontologen. Sie lagen ursprünglich trocken und wurden erst durch den Anstieg der Meeresspiegel nach dem Ende der Eiszeit überflutet. Heute entdecken die Forscher dort Knochen von Mammuts, Säbelzahntigern und Riesenfaultieren.

Vor einigen Jahren entdeckten Forscher in einer Höhle das rund 12 000 Jahre alte Skelett eines Mädchens, das wichtige Hinweise auf die frühe Besiedelung Amerikas lieferte. Der Fund von „Naia“ stützte die Theorie, dass der Doppelkontinent von einer einzelnen Gruppe aus dem Norden Asiens besiedelt wurde. (dpa)

