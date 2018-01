Längerer Schlossadvent kam an Freital zieht zu dem Markt auf Schloss Burgk eine positive Bilanz. Es gibt auch schon neue Überlegungen.

Freital. Nach Anfragen von Händlern und Besuchern hat die Stadt die Öffnungszeiten des Schlossadvents auf Schloss Burgk im vergangenen Jahr von 19 auf 20 Uhr verlängert. Das scheint gut angekommen zu sein. „Es war ein Angebot, den Weihnachtsmarkt langsam ausklingen zu lassen – was von den Besuchern und Händlern auch so verstanden und angenommen wurde“, so Rathaussprecher Matthias Weigel. Nach 19 Uhr habe sich der Schlosshof zunehmend geleert, sodass der Markt 20 Uhr geschlossen werden konnte.

Grundsätzlich denkt man in der Stadtverwaltung über weitere Veränderungen des Marktes nach. So gibt es Vorschläge, mehr Buden aufzubauen und dafür den Parkplatz hinter dem Schloss zu nutzen oder Verkaufsstände auf der Straße Altburgk aufzustellen. Dazu gebe es Gespräche innerhalb der Verwaltung und mit den Stadträten, so Weigel. 2018 soll es eine Entscheidung geben. (SZ/win)

