Längere Wege für Hellerauer Grundschüler

In den Sommerferien wird alles vorbereitet, ab August ist es dann so weit: Die 84. Grundschule auf dem Heinrich-Tessenow-Weg wird saniert. Rund zehn Millionen Euro investiert die Stadt. Dafür wird nicht nur das Bestandsgebäude grundlegend saniert. Auch das Hausmeisterhaus sowie das benachbarte, ehemalige Feuerwehrgebäude werden ausgebaut. Außerdem entsteht zwischen dem jetzigen Schul- und dem einstigen Feuerwehrgebäude ein Verbindungstrakt. Auch an den Außenanlagen wird gearbeitet. Drinnen wie draußen gilt es dabei, möglichst behutsam zu sein. Denn das Areal steht unter Denkmalschutz. Trotzdem soll es nun an die Erfordernisse des modernen Schulbetriebs angepasst werden.

Für bessere Lernmöglichkeiten müssen die Schüler aber zunächst Umwege in Kauf nehmen. Von diesen Sommerferien bis zum voraussichtlichen Ende der Arbeiten im Herbst 2019 findet der Unterricht im Gebäude der 85. Grundschule auf der Radeburger Straße statt. Das betrifft 203 Kinder aus acht Klassen. (SZ/sag)

