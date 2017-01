Längere Fahrzeit nach Liberec Die direkte Verbindung von Bischofswerda in die böhmische Stadt ist beliebt. Doch ab Sonntag gibt es Fahrplanänderungen.

© Thomas Eichler

Anderthalb Stunden braucht man mit dem Regionalexpress von Bischofswerda nach Liberec. Gerade jetzt, da Schnee liegt, nutzen viele die bequeme Verbindung, um in die Wintersportgebiete von Iser- und Riesengebirge zu gelangen. Ab Sonntag müssen Reisende mit längeren Fahrzeiten rechnen, weil die meisten Expresszüge der Strecke Dresden – Bischofswerda – Zittau – Liberec bereits in Zittau enden. Fahrgäste müssen dort umsteigen und die Züge der Linie L 7 (Zittau – Liberec) nutzen. Grund für den neuen Fahrplan sind umfangreiche Bauarbeiten auf dem Bahnhof Zittau, teilte das Unternehmen Die Länderbahn am Freitag mit. Voraussichtlich bis zum 12. August gibt es deshalb Einschränkungen im grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehr.

Nur wenige Züge fahren ab Sonntag noch bis Liberec durch, darunter der Morgenzug (Abfahrt in Bischofswerda 7.44 Uhr; Ankunft in Liberec 9.15 Uhr) sowie in der Gegenrichtung ein Zug am Abend (18.38 ab Liberec: 20.14 Uhr Ankunft in Bischofswerda). Montags bis freitags fährt zudem am Nachmittag eine Regionalbahn von Dresden nach Zittau weiter in die nordböhmische Stadt, ohne dass man umsteigen muss (Abfahrt in Bischofswerda 16.19 Uhr). Darüber hinaus werde es eine Reihe von Umsteigeverbindungen mit kurzen Aufenthalten in Zittau geben, sagte ein Sprecher des Verkehrsunternehmens. Keine Auswirkungen haben die Fahrplanänderungen auf Reisende, die zwischen Dresden und Zittau unterwegs sind. (SZ)

sz-link.de/fahrplan-liberec

