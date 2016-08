Länger als eine Stunde ohne Strom Es hat eine Störung bei einem Mittelspannungskabel gegeben. 3 200 Kunden von Mitnetz Strom waren davon betroffen.

Kein Strom in Hartha. © Symbolfoto/Hübschmann

Am Dienstag ging ab 17.44 Uhr nichts mehr, was Strom benötigt. Es kam zu einer Störung einer Mittelspannungsleitung. 3 200 Kunden von Mitnetz Strom standen zu dieser Zeit zwar nicht im Dunklen, aber waren ohne Strom. Betroffen waren die Stadt Hartha, die Ortsteile Diedenhain, Gersdorf, Saalbach und Steina. Auch in Forchheim, Gebersbach, Meinsberg, Neuhausen und Ziegra konnten nicht mit Geräten gearbeitet werden, die Strom brauchen.

„Die Kunden wurden schrittweise durch Umschalten auf andere Leitungen versorgt. Um 19.05 Uhr hatten alle wieder Strom. Es handelt sich um einen Mittelspannungskabelfehler. Dieser ist nördlich von Hartha aufgetreten“, so Evelyn Zaruba, Pressesprecherin von Mitnetz Strom. „Gegen Mittag haben die Netzkollegen noch den Fehler ausgemessen und mit den Reparaturen angefangen. Im Laufe des Tages sollen diese abgeschlossen sein.“

