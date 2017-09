Ländliches Bauen am Beispiel vom Wilden Mann Die Nestbauzentrale setzt eine erfolgreiche Veranstaltungsreihe fort. Neben dem Gasthof öffnen ein Schloss und ein Dreiseithof.

Der Wilde Mann in Ostrau © André Braun

Sich ein altes, baufälliges Gebäude kaufen und dieses wieder aufbauen – davon träumen so manche Mittelsachsen und auch diejenigen, die es erst noch werden wollen. Mit Unterstützung von Fördergeld können die Bauherren viel bewirken. Was genau, erfahren Interessierte bei der Veranstaltungsreihe „Ländliches Bauen“ der Nestbauzentrale Mittelsachsen.

Diese lädt ab Ende Oktober an drei Sonnabend in Gebäude ein, die in den vergangenen Jahren saniert und damit wieder bewohn- und nutzbar gemacht worden sind: ein Dreiseithof in Sohra bei Bobritzsch-Hilbersdorf (30. September), das Kulturdenkmal Wilder Mann in Ostrau (7. Oktober) sowie das Schloss Rochsburg in Lunzenau (21. Oktober). An allen Tagen sind die Veranstaltungsorte jeweils von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Ab 11 Uhr finden Führungen durch die Objekte statt. Dabei erzählen die Bauherren von ihren persönlichen Erfahrungen, die sie während der Sanierung gemacht haben. Mit Fach- und Praxisvorträgen geht es ab 12 Uhr weiter. Dort erhalten die Besucher Tipps und Tricks rund um die Sanierung von Häusern. Vor Ort sein werden auch Vertreter der lokalen Leader-Managements, die über Fördermöglichkeiten beim Bau informieren. Zudem sind regionale Unternehmen eingeladen, ihre Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren.

In Ostrau werden sich die Mitglieder des Fördervereins den Fragen der Besucher stellen. Über die Fördermöglichkeiten informieren die Mitarbeiter des Leader-Managements der Lommatzscher Pflege. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist für die Besucher frei.

Mit der Veranstaltungsreihe setzt die Nestbauzentrale, eine Initiative des Landkreises Mittelsachsen für all diejenigen, die sich im Kreis ein „Nest bauen wollen“, einen Erfolg auf dem vergangenen Jahr fort. Trotz schlechten Wetters war der Besucherandrang bei der Veranstaltung in Klosterbuch auf dem Hof der Familie Pohl-Roux sehr groß, sowohl in der Scheune als auch im Konferenzraum.

zur Startseite