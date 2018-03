Ländliche Orte vergessen? Die Wirtschaftsinitiative Sächsische Schweiz soll wachsen. Dafür brauchen Stolpen, Neustadt, Sebnitz und Hohnstein aber Unterstützung.

Den Kultursommer (hier in Stolpen) veranstaltet die Wirtschaftsinitiative Sächsische Schweiz jährlich in ihren vier Mitgliedsstädten – nur ein Beispiel für die Kooperation. © Daniel Förster

Stolpen. Die regionalen Kooperationen im ländlichen Bereich sollen mehr unterstützt werden. Das fordert die Stadt Stolpen in der Stellungnahme zum Entwurf des Regionalplanes. Aus Sicht der Stolpener wurde dem zu wenig Bedeutung beigemessen. Die Stadt verweist darauf, dass Neustadt, Sebnitz, Stolpen und Hohnstein vor über 20 Jahren die Wirtschaftsinitiative Sächsische Schweiz gründeten und etablierten. Diese Kooperation soll ausgebaut werden. Dafür benötige man Unterstützung. Darüber hinaus fordert die Stadt Stolpen in ihrer Stellungnahme verschiedene infrastrukturelle Maßnahmen, um die Verkehrsanbindung zu verbessern. So liegt zum Beispiel großes Interesse auf der Verlegung der Staatsstraße S 159 nördlich des Karrenberges entlang der Bahnlinie mit Anschluss an die Ortsumgehung. Damit würde für die Region Stolpen/Langenwolmsdorf ein direkter Anschluss an die A 4 bei Burkau möglich. Wichtig ist das aus Stolpener Sicht vor allem auch für das neue in Langenwolmsdorf angedachte Gewerbegebiet. (SZ/aw)

