Länderübergreifende Ehrenrunde Am Sonnabend findet der 9. Neustädter Bürgerball in der Neustadthalle statt.

Beim 8. Neustädter Bürgerball in der Neustadthalle waren etwa 450 Gäste. © Archivfoto: Daniel Förster

Neustadt. Nur noch wenige Tage bis zur 9. Ausgabe des Neustädter Bürgerballs und nun steht auch fest, wer alles am Ehrengästetisch Platz nehmen darf. Neben Matthias Rößler, der als Präsident des Sächsischen Landtages den Ball eröffnen wird, und dessen Frau Gerlind, reiht sich auch Landtagsabgeordneter Jens Michel in die illustre Runde. Er wird neben Landrat Michael Geisler und Neustadts Bürgermeister Peter Mühle sitzen. Zu den Ehrengästen gehört außerdem David Michel. Er ist der Leiter des Verbindungsbüros des Freistaates in Prag und somit die Vertretung Sachsens in der Tschechischen Republik.

Für den Bürgerball am Sonnabend in der Neustadthalle gibt es noch einige wenige Karten zu kaufen. Unter anderem im SZ-Treffpunkt in Pirna oder im Sebnitzer Redaktionsbüro, das diesen Freitag von 9 bis 12 Uhr offen steht. Der Ball steht in diesem Jahr unter dem Motto „Tête-à-Tête im Tanzpalais“ und soll an ein Ballhaus der Goldenen Zwanziger erinnern. Dementsprechend wird die Neustadthalle auch dekoriert. Ebenso erinnern die Musik und die Shows an das Jahrzehnt, in dem die Wirtschaft boomte und die Menschen exzessiv feierten. Aber genau wie in den USA damals wird auch in Neustadt der Alkoholkonsum verboten sein – jedenfalls offiziell. Schlupflöcher finden sich immer. (SZ/nr)

