Länder wollen gemeinsames Verkehrsnetz Auch Polen und Tschechien geben zu wenig Geld für die Bahn aus. Die Europäische Union konnte daran nichts ändern.

Die Folgen verfehlter Verkehrspolitik sind in der Grenzregion zu spüren. Schwere Lkw verstopfen die Straßen, während das Schienennetz ausgedünnt wird. © Rafael Sampedro

Linke und Grüne aus Polen, Tschechien und Sachsen haben sich jetzt über Verkehr, Umwelt, Sicherheit und Gleichstellung im Dreiländereck ausgetauscht. Anja Klotzbücher, stellvertretende Vorsitzende des Europa-Ausschusses im Sächsischen Landtag und europapolitische Sprecherin der Linken-Fraktion im Landtag hatte zu einer internationalen Konferenz in den Campus der Hochschule Zittau eingeladen.

In den Vorträgen zum Thema „Die Zukunft des öffentlichen Personennahverkehrs im Dreiländereck“ zeichneten die Redner aus den drei Ländern übereinstimmend ein düsteres Bild des Ist-Zustandes und kritisierten, dass in allen drei Ländern der Schienenverkehr unterfinanziert ist und zugunsten des Straßenverkehrs vernachlässigt wird. Der Beitritt der Polen und Tschechen zum Schengen-Raum habe daran nichts geändert, so der Vertreter aus Tschechien. So fehle bei grenzüberschreitenden Zugverbindungen die Taktung, in der Regel fahren die Züge nur bis zur Grenze, statt bis zum nächsten Knotenpunkt im Nachbarland, und viele Güterbahnhöfe seien in den vergangenen Jahren stillgelegt worden. Die Folge: Immer mehr Lastkraftwagen verstopfen das Straßennetz. „Die Umwelt spielt überhaupt keine Rolle“, so der Mann aus Ceská Lípa (Böhmisch Leipa).

In Polen ist die Technik bei der Eisenbahn völlig überaltert, das Schienennetz von einst 27000 Kilometern im Jahr 1989 auf aktuell 19000 Kilometer Länge ausgedünnt, sagte Filip Sieczkowski von der Partia Razem, den polnischen Linken. Die Europäische Union habe erfolglos versucht, die polnische Regierung zu mehr Investitionen in die Schiene zu bewegen. Die Regierung investiere aber weiterhin über die Hälfte der für den Verkehr zur Verfügung stehenden Mittel in den Ausbau der Straßen, so Sieczkowski.

Gemeinsam wollen die Teilnehmer der Konferenz darauf hinwirken, dass das Statussymbol Auto durch ökologisch bewusste Mobilität ersetzt wird, die Möglichkeit einer grenzüberschreitenden Nahverkehrsregion angedacht und eine gemeinsame Position zum Ausbau eines kostengünstigen Netzes erarbeitet wird. Ein Dreiländer-Ticket könnte dabei ein mögliches Ergebnis sein, so Anja Klotzbücher gegenüber der SZ. Der Gesprächsbedarf ist formuliert. Auf diesem gilt es aufzubauen, so die Abgeordnete.

zur Startseite