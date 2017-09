Länder fordern Klage gegen EU-Auflage

Die Energieversorger in Sachsen und Brandenburg haben die Erneuerbaren Energien in Ihren eigenen Industriepark viel zu wenig integriert. Die Braunkohle muss für Krisenzeiten(nach konventionellen Kriegen), nach Meteoriteneinschlägen die den Himmel verdunkeln und Solarenergiebereitstellung zeitweise verunmöglichen, eingesetzt werden. Es reicht für die Politik und die Industrie nicht aus mit minimalen Aufwand alles bisher weiter so laufen zu lassen. Der Landverbrauch und die Giftmüll-und CO2-ausstoß sind viel zu hoch. Das Wasser der Kühltürme wird in Zeiten der Erderwärmung für die Landwirtschaft, die Siedlungen und das Ökosystem(Waldbefeuchtung zur Vermeidung von Waldbränden) gebraucht. Die Energieversorgung ist veraltet und außerdem hochsubventioniert, während die Solarenergie bereits konkurrenzfähig ist. Die alten Kohlekraftwerke sind auch für das Wechselspiel mit Erneuerbaren Energien zu groß dimensioniert. Die Vielfalt an hochwertigen Berufen muss in diesen Regionen ansteigen.