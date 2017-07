Läden werden zu Wohnungen Ein früheres Modegeschäft und eine ehemalige Arztpraxis werden in Freital umgenutzt.

Aus Läden werden in Freital Wohnungen. © Symbolbild: Karl-Ludwig Oberthür

An der Dresdner Straße in Potschappel werden derzeit zwei weitere leerstehende Ladengeschäfte zu Wohnungen umgebaut – ein Modegeschäft, das im vergangenen Jahr schließen musste und eine Arztpraxis, die Anfang dieses Jahres auf die andere Straßenseite zog. „Die Einheiten im Erdgeschoss sind gewerblich schwer zu vermieten“, sagt Architekt Martin Schreiner. „Deshalb haben wir uns für eine Umnutzung entschieden.“ Schreiner arbeitet im Auftrag des österreichischen Großinvestors Milan Vorhand. Dieser hat in Freital unter anderem den Goldenen Löwen, das Storchenbrunnen-Quartier, den Glasmaschinenbau und das Ex-NKD-Kaufhaus an der Dresdner Straße saniert. Vorhand ist ebenfalls Eigentümer des Quartiers ringsum die Seifenfabrik an der Ecke Dresdner Straße/Richard-Wagner-Straße.

In den beiden Ladengeschäften an der Dresdner Straße entstehen nun eine Zwei- und eine Vier-Zimmer-Wohnung. Die Arbeiten haben in der vergangenen Woche begonnen und sollen in etwa vier Wochen beendet sein. Bereits im vergangenen Jahr ließ Vorhand einen ehemaligen Bäcker-Laden an der Dresdner Straße 47 bis 51 zu mehreren Wohnungen umbauen. (SZ/win)

