Läden können sonntags öffnen Wenn die Stadträte zustimmen, dürfen Händler ihre Geschäfte an zwei Terminen aufmachen. Beim zweiten gibt es Einschränkungen.

Wegen der Bauarbeiten im Rathaus kommen die Gröditzer Stadträte am nächsten Dienstag in der Aula der Oberschule Siegfried Richter zusammen. © SZ-Archiv/

Zwei verkaufsoffene Sonntage sollen die Gröditzer Stadträte bei ihrer Sitzung am Dienstag ermöglichen: Zum einen am 28. Mai, wenn die diesjährige Automesse und das Spargelfest stattfinden. Die zugehörige Verordnung sieht vor, dass an dem Sonntag Verkaufsstellen im Stadtgebiet und in allen Ortsteilen von 12 bis 18 Uhr öffnen dürfen. Eine auf Läden an der Bahnhof-, Markt- und Reppiser Straße beschränkte Sonntagsöffnung sollen die Stadträte außerdem für den 13. August ermöglichen. Anlass dazu ist der historische Streifzug, den die Stadt zu ihrem 800-jährigen Jubiläum vorbereitet.

Die Gröditzer Stadträte treten am Dienstag, 25. April, zu ihrer öffentlichen Tagung zusammen. Wegen der Bauarbeiten im Rathaus findet das Treffen diesmal in der Aula der Oberschule Siegfried Richter statt. Beginn ist um 17 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem auch weitere Auftragsvergaben für den finalen Bauabschnitt im Dreiseithof. (SZ/ewe)

