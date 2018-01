Läden dürfen an zwei Sonntagen öffnen Der erste Termin ist der 11. Februar, der zweite ein „alter Bekannter“.

Symbolfoto © Uwe Soeder

Radeburg. In seiner jüngsten Sitzung hat der Radeburger Stadtrat auch einen Beschluss zu den verkaufsoffenen Sonntagen in diesem Jahr gefasst. Demnach dürfen die Geschäfte an zwei Sonntagen öffnen – zum Faschingsumzug am 11. Februar und zum Heinrich-Zille-Weihnachtsmarkt.

Während der zweite Termin inzwischen schon Tradition hat, wird die Erlaubnis zur Ladenöffnung zum Umzugssonntag erstmalig erteilt. Das Interesse daran dürfte allerdings begrenzt sein. Zugute kommt die Entscheidung wohl vor allem dem Lebensmittelladen am Markt.

Wie Bürgermeisterin Michaela Ritter auf Nachfrage aus dem Stadtrat sagt, habe es von den Gewerbetreibenden der Stadt keine Terminwünsche gegeben. (SZ/gör)

