Läden am Sonntag geöffnet Zum verkaufsoffenen Sonntag spielt die Werbegemeinschaft Innenstadt in Riesa ein Versteckspiel mit den Kunden.

© Symbolfoto/Uwe Soeder

Ausnahmsweise sonntags Shoppen: Das ist am Sonntag, 2. April, in Riesa möglich. Neben den Läden im Riesapark haben auch Geschäfte in der Innenstadt geöffnet. Wie viel genau, das konnte Andree Schittko, Chef der Werbegemeinschaft Innenstadt Riesa, kurz WIR, am Freitag jedoch noch nicht sagen. „Das kann jedes Geschäft selbst entscheiden.“ Er gehe aber davon aus, dass sich mindestens 30 Innenstadtläden beteiligen. Und warum gerade 30?

Genau so viele Ostereier mit WIR-Logo versteckt die Werbegemeinschaft in Schaufenstern. „Kunden, die ein solches Ei entdecken, können dann in den Laden gehen und sich dort ein Osterei abholen“, erklärt Andree Schittko, der gleichzeitig Center-Manager der Elbgalerie ist. Die Geschäfte in Riesas Innenstadt-Shopping-Center bleiben im Übrigen geschlossen. (SZ/veb)

Geöffnet haben die Geschäfte, die sich am verkaufsoffenen Sonntag beteiligen, in der Regel von 13 bis 18 Uhr.

zur Startseite