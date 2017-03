Lächeln für die WM Vier Riesaer Cheerleaderinnen sind auf dem Sprung nach Orlando. Am Sonnabend stehen sie auf der heimischen Matte.

Dort sollen dann alle Elemente „sitzen“, was im Training schon mal ganz gut klappt.

Sie sind schon fast am Kofferpacken: Sophia Herkt (21), Anne-Marie Miethe (19), Victoria Natzschka (18) und Franziska Schmiedgen (22) bereiten sich zurzeit auf die ICU World Cheerleading Championships in Orlando (Florida) vor. Vom 19. bis 30. April gehört das Quartett vom Riesaer Cheerleaderverein zum deutschen WM-Team.

Vorher sind die jungen Damen noch einmal in ihrer Heimatstadt zu sehen – bei der Regionalmeisterschaft Ost am morgigen Sonnabend in der Riesaer Sachsenarena. Und zwar sowohl als Betreuer von Kinderteams als auch als Aktive auf der Matte. Doch natürlich dreht sich bei den Mädchen, die stets freundlich lächeln, schon sehr viel um die Reise nach Übersee. Sophia Herkt hat sich den neugierigen Fragen der SZ gestellt und beschreibt die Situation so kurz vor dem Abflug.

Sophia, Stand heute: Könnte es schon losgehen?

Im Moment sind wir noch in den Vorbereitungen für die Regionalmeisterschaft am Samstag in Riesa , wo unser Verein an den Start geht. Wir haben bereits viele Zusatztrainings für die WM absolviert, gehen aber ab nächster Woche der Endphase entgegen. Dabei geht es besonders noch einmal darum, die Elemente zu perfektionieren, um uns optimal auf das letzte Trainingswochenende vom 7. bis 9. April in Auerbach vorzubereiten.

Wann geht es dann nach Florida?

Wir fliegen am 19. April gemeinsam mit dem deutschen Nationalteam von Leipzig über Frankfurt nach Orlando. Dort erwarten uns noch einmal tägliche Trainingseinheiten und Teambuilding, also eine Art „Trainingslager“.

Wie oft konntet Ihr zuletzt überhaupt gemeinsam trainieren?

Mit dem gesamten Nationalteam haben wir vier Trainingswochenenden in Deutschland absolviert. Wir haben mit unserem eigenem Team drei bis vier Mal pro Woche für die Regionalmeisterschaft trainiert, nebenbei noch unsere Kinderteams und zusätzlich noch drei bis vier Einheiten pro Woche für die WM als 4er-Gruppe.

Gibt es Elemente in der WM-Übung, vor denen Ihr „Bammel“ habt, dass sie nicht gelingen?

Da wir hart trainiert haben, sind die Elemente trotz ihres hohen Anspruches soweit gefestigt und müssen nun noch perfektioniert werden. Ein gewisser Respekt besteht trotzdem auf jeden Fall.

Apropos Heimatverein: Hat sich für Euch etwas geändert, dass zum Beispiel die Kindergruppen plötzlich ganz anders auf die WM-Starterinnen schauen?

Eigentlich nicht. Wir erhalten aber viel Unterstützung und Respekt von anderen Vereinsmitgliedern, was uns in der Vorbereitungszeit viel Kraft und Stärke gibt.

Ganz andere Frage: Muss Victoria, mit 47 Kilo das Leichtgewicht und die „Frau für die obere Etage“ der Übungen, eigentlich vor Wettkämpfen Diät halten?

Victoria kann essen, was sie will – sie nimmt nicht zu. Und Abnehmen ist auch überhaupt nicht nötig bei ihr. Sie hat sich so super entwickelt in den letzten neun Monaten, in denen wir im Nationalteam trainieren. Und wir sind stolz darauf , dass sie trotz ihrer Abiturphase bei jedem Training ist und sich so extrem weiterentwickelt hat.

Aber, auf Florida bezogen: Dort werden Euch ja McDonald's, Burger King und, und, und erwarten. Werdet Ihr da schwach?

Wir werden in Amerika viel selbst kochen und versuchen, uns gesund zu ernähren. Durch die hohen Temperaturen wird das Training schon hart genug für uns. Aber an dem einen oder anderen Burger werden wir wohl nicht vorbei kommen...

Du hast die Regionalmeisterschaft am Sonnabend in Riesa angesprochen: Werdet Ihr dort die WM-Übung zeigen?

Es wird eine kleine Vorstellung der Mitglieder geben, die aus Sachsen, Brandenburg, Berlin und Sachsen-Anhalt kommen. Es werden natürlich auch einzelne Elemente aus den WM Programmen gezeigt.

Wann geht Ihr in Florida auf die Matte? Ist für Daheimgebliebene ein Livestream angesagt?

Ja. Es wird einen Livestream geben. Wegen der Zeitverschiebung wird unser Programm aber bestimmt erst Mitternacht deutscher Zeit zu sehen sein. Auf jeden Fall findet die Vorrunde am 27., das Finale am 28. April statt.

Wird es einen Riesaer „Fanclub“ in Orlando geben?

Unsere Heimtrainerin Eva Georgi wird gemeinsam mit meiner Schwester in Orlando sein, um uns zu unterstützen. Alle Anderen werden uns von zu Hause aus hoffentlich kräftig die Daumen drücken.

