Ladung von Laster gestohlen

Ladung von einem Laster gestohlen Ottendorf-Okrilla. Ein 35 Jahre alter Lkw-Fahrer rief am Dienstagmorgen die Polizei. Als er nach seiner Nachtruhe auf dem Parkplatz Am Eichelberg an der Autobahn bei Ottendorf-Okrilla seinen Sattelzug kontrollierte, klaffte ein großes Loch in der Plane des Aufliegers. Unbekannte hatten diese im Verlauf der Nacht aufgeschnitten und zahlreiche Kartons mit Sportzubehör gestohlen. In welcher Höhe dabei Stehl- und Sachschaden entstand, ist derzeit noch nicht geklärt.

Dieb nach Wohnungseinbruch gestellt Bautzen. Am Dienstagnachmittag ist in Bautzen ein zunächst Unbekannter in eine Wohnung an der Albert-Einstein-Straße eingedrungen. Ein Zeuge beobachtete, wie der junge Mann die Wohnung verließ und rief die Polizei. Eine Streife stellte wenig später im Umfeld des Tatortes einen 16-jährigen Tatverdächtigen. Die Beamten fanden bei dem Jugendlichen aus Bautzen einen zweistelligen Bargeldbetrag in Münzen sowie ein Mobiltelefon, das er vorher aus der Wohnung gestohlen hatte. Die Polizisten stellten das Diebesgut sicher.

Garagen aufgebrochen Bautzen. In der Nacht zu Dienstag sind in Kleinwelka Diebe in sechs Garagen an der Großdubrauer Straße eingedrungen. Die Täter entwendeten diverse Werkzeuge, ein Pocketbike, ein Pocket-Quad sowie zwei Kompressoren. Den Schaden schätzten die Eigentümer auf rund 2280 Euro.

Kennzeichen entwendet Königsbrück. Am Dienstag teilte ein Mann aus Königsbrück der Polizei mit, dass Diebe in den vergangenen drei Wochen die Nummernschilder seines Ford Focus entwendet haben. Das Auto mit den Kennzeichen KM-D 456 befand sich an der Straße An der Käbnitz. Den Schaden schätzte der Eigentümer auf einen zweistelligen Betrag.

Zeugen zu Brand gesucht Arnsdorf. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Brand, der sich bereits am 16. März in Kleinwolmsdorf auf der Großerkmannsdorfer Straße ereignet hat. Auf einem Grundstück haben Unbekannte neben einer Scheune einen Schuppen voller Kaminholz in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Wer hat in der Nacht zum 16. März Personen oder Fahrzeuge gesehen, die sich in Kleinwolmsdorf an der Großerkmannsdorfer Straße im Bereich des betroffenen Grundstückes aufhielten? Wer war in der Nacht des 16. März zwischen 01.30 Uhr und 4.15 Uhr in Kleinwolmsdorf im Bereich der Großerkmannsdorfer Straße, Zum Wasserberg, Dittersbacher Straße, Alte Arnsdorfer Straße, Geschwister-Scholl-Straße, Seitenweg, Hauptstraße, Hofehäuser oder Zum Teichhaus unterwegs? Sachdienliche Hinweise nimmt das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz, Telefon: 03581 468100, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Schmierereien auf dem Kornmark Bautzen. Dienstagvormittag wurde der Polizei bekannt, dass Unbekannte auf dem Kornmarkt in Bautzen verschiedene Schmierereien auf dem Pflaster angebracht haben. Die Graffiti waren augenscheinlich dem politisch linken Spektrum zuzuordnen. Das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Stadtverwaltung wird sich um die Entfernung der roten Farbe kümmern.

Scheinwerfer abmontiert Radeberg. Am Dienstagmorgen haben Unbekannte in Radeberg die Scheinwerfer eines Skoda demontiert und entwendet. Das Auto stand an der Langbeinstraße. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise 900 Euro.

Werkzeuge verschwunden Bautzen. Diebe sind in der Nacht zu Dienstag in Bautzen in einen Werkzeugcontainer an der Neuteichnitzer Straße eingedrungen. Die Täter entwendeten zwei hydraulische Nagler, zwei Säbelsägen, einen Winkelschleifer sowie einen Kompressor. Den Wert der Geräte bezifferte der Eigentümer mit rund 2500 Euro. Der Sachschaden wurde auf einen zweistelligen Betrag geschätzt. Eine ähnliche Tat ist in der gleichen Nacht an der Hoyerswerdaer Straße in Bautzen passiert. Auch dort sind Unbekannte auf ein Firmengelände vorgedrungen und entwendeten von der Ladefläche eines Firmentransporters zwei Kettensägen. Hier entstand ein Schaden von etwa 1760 Euro.