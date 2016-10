Ladensterben im Einkaufszentrum Die Olbersdorfer Einkaufspassage am Oberen Viebig verliert Mieter. Die verbliebenen Geschäfte hoffen auf bessere Zeiten.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der „Nah & Frisch“-Lebensmittelmarkt ist nach dem Auszug des Drogeriemarktes der einzige große Mieter in der Einkaufspassage am Oberen Viebig in Olbersdorf. Ein Modehändler nutzt die Fläche vorm ehemaligen Drogeriemarkt für sein Angebot (kleines Bild). Doch auch dieser Modeladen in der Einkaufspassage schließt bald.Foto: Matthias Weber Der „Nah & Frisch“-Lebensmittelmarkt ist nach dem Auszug des Drogeriemarktes der einzige große Mieter in der Einkaufspassage am Oberen Viebig in Olbersdorf. Ein Modehändler nutzt die Fläche vorm ehemaligen Drogeriemarkt für sein Angebot (kleines Bild). Doch auch dieser Modeladen in der Einkaufspassage schließt bald.Foto: Matthias Weber



Der Freitag ist ein guter Tag im Olbersdorfer „Nah & Frisch“-Lebensmittelmarkt. Denn Freitag ist Einkaufstag, da unterscheidet sich der knapp 1 000 Quadratmeter große Laden im Einkaufs- und Gewerbezentrum am Oberen Viebig kaum von anderen Märkten in der Umgebung. In einer langen Schlange stehen die Leute an der Kasse, um ihre Wochenendeinkäufe zu bezahlen, andere Kunden durchstreifen die Gänge mit den verschiedensten Waren.

Der Freitag ist ein Tag, an dem Leben in der Passage des Olbersdorfer Einkaufszentrums herrscht. Eine solche Belebung würden sich die Händler in der Passage auch an den anderen Wochentagen wünschen. Zumindest die Händler, die noch in der Passage ihre Läden öffnen. Nach der Schließung des großen eska-Drogeriemarktes vor einigen Monaten finden sich hier nämlich neben dem Lebensmittelmarkt nur noch ein Bäcker, ein Frisörladen und ein Asia-Markt, in dem hauptsächlich Mode verkauft wird. Doch auch die Tage dieses Geschäfts sind gezählt, Geschäftsinhaber Tuan Duong Quoc schließt das Geschäft zum Jahresende aus persönlichen Gründen. Dann wird es in der Passage noch leerer, als es jetzt schon ist. Noch aber sorgt Tuan Duong Quoc mit seinen Kleidungsständern vor den geschlossenen Ladenfront des Drogeriemarktes für bunte Tupfer. Zwar sei er mit seiner Tätigkeit hier immer zufrieden gewesen, sagt Tuan Duong Quoc, der seit fast 20 Jahren seinen Laden in dem Olbersdorfer Einkaufszentrum betreibt. Mehr Kunden hätten es aber sein können, vor allem in der jüngeren Vergangenheit, sagt er.

Über mehr Kunden in der Passage würde sich auch der Getränke-Großhändler Wolfgang Märkisch freuen, der hier den Lebensmittelmarkt betreibt und sechs Menschen einen Arbeitsplatz gibt. Doch er macht sich keine Illusionen – erst recht nicht jetzt, wo es so viel Leerstand in der Passage gibt. Mit den hiesigen Problemen hat er schon in früheren Jahren gelernt umzugehen. „Wir haben schon mal versucht, einheitliche Öffnungszeiten hinzubekommen oder einen Weihnachtsmarkt zu organisieren, um die Passage attraktiver zu machen. Das ist aber alles gescheitert“, sagt Märkisch. Mittlerweile hat er schon überlegt, einen weiteren Laden in der Passage anzumieten, um etwas gegen den Leerstand in der Passage zu tun. Doch das hat sich erst einmal zerschlagen: „In nächster Zeit ist das keine Option für mich. Die Grundfrequenz im Einkaufszentrum gibt das nicht mehr her“, so der Händler. Er hätte schon zu kämpfen, sagt Märkisch.

Vielleicht gibt es ja wenigstens für den leer stehenden Drogeriemarkt Hoffnung. Liane Schmidt, die mit ihrem Zittauer Immobilienbüro die Gewerbeflächen im Olbersdorfer Einkaufszentrum im Auftrag der Eigentümer verwaltet, erklärt, dass es Interessenten für die bis zu 800 Quadratmeter großen Gewerbeflächen gebe. Ob dabei jedoch eine handfeste Vermietung rauskommt, kann sie noch nicht sagen.

Weil die Gewerbeflächen im Einkaufszentrum vielen Eigentümern gehören, sind auch der Gemeinde die Hände gebunden. Dabei habe die schon viel unternommen, sagt Händler Wolfgang Märkisch anerkennend. Die Gemeinde hat jedenfalls schon vor vielen Jahren wichtige Weichen für die Entwicklung im Ort gestellt. „Wir haben im Rahmen unserer Einzelhandelskonzeption mit den beiden Einkaufszentren am Oberen Viebig und an der Julius-Ringehan-Straße zwei zentrale Versorgungsbereiche im Ort festgelegt“, sagt Bürgermeister Andreas Förster (FDP). Viel mehr könne die Gemeinde nicht tun. Entwicklungen in diesem Bereich könnte nur die Bundes- oder Landespolitik steuern, sagt Förster. Oder aber der viel beschworene Markt wendet das Schicksal des Olbersdorfer Einkaufszentrums zum Besseren. Die verbliebenen Händler würden sich das jedenfalls sehr wünschen.

zur Startseite