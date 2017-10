Ladenöffnung zum Weihnachtsmarkt

Der Stadtrat Dippoldiswalde hat auf seiner Sitzung am Mittwoch, dem 1. November, zu entscheiden, wann die Geschäfte in der Stadt und den Ortsteilen ausnahmsweise auch am Sonntag öffnen dürfen. Drei Termine hat Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) für die nächsten Monate vorgeschlagen. Am Sonntag, dem 17. Dezember, dürfen demnach die Läden im gesamten Stadtgebiet öffnen. Anlass dafür ist der Dippser Weihnachtsmarkt. In derselben Sitzung wird der Rat noch über zwei weitere Sonntagsöffnungen entscheiden. Am 7. Januar 2018 sollen Geschäfte im Gewerbegebiet Reinholdshain wegen eines Fests öffnen können, und am 3. Juni zum Dippser Stadtjubiläum ist im ganzen Stadtgebiet eine Ladenöffnung vorgesehen. (SZ/fh)

Stadtratssitzung am Mittwoch, 1. November, 18 Uhr, im Rathaus Dippoldiswalde

zur Startseite