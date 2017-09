Ladendiebe werfen mit Dosen

Prügelnder Ladendieb

19.09.2017, 13.50 Uhr / Dresden-Naußlitz

Am Dienstagmittag begaben sich zwei Männer in einen Supermarkt an der Kesselsdorfer Straße. Einer der beiden steckte eine Flasche Schnaps in seinen Rucksack und verließ ohne zu bezahlen den Markt. Als er daraufhin vom Ladendetektiv (39) angesprochen wurde, schlug der mutmaßliche Dieb auf den 39-Jährigen ein und flüchtete.

Seinen 26-jährigen Komplizen stellten die hinzugerufenen Polizisten noch in der Nähe. Bei ihm handelt es sich um einen Deutschen aus Dresden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen.