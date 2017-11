Ladendiebe von Polizei gefasst Görlitz. Auf frischer Tat ertappt hat die Polizei am Montagnachmittag zwei Ladendiebe. In einem Supermarkt in der Scultetusstraße steckten die beiden Männer, im Alter von 41 und 32 Jahren, mehrere Waren in ihren Rucksack und verließen ohne zu zahlen den Laden. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete, nach Aussage eines Sprechers der Polizeidirektion Görlitz, die beiden Polen und meldete den Vorfall der Polizei. Eine Streife des Reviers Görlitz konnte die beiden Diebe nach kurzer Verfolgung stellen und vorläufig festnehmen. Die gestohlenen Kosmetikartikel im Wert von rund 120 Euro wurden an den Laden zurückgegeben. (szo)

Holztransporter nur unzureichend gesichert Kodersdorf. Wegen unzureichend gesicherter Ladung ist am Montagmorgen einem lettischen Holztransporter die Weiterfahrt auf der A 4 untersagt wurden. Bei der Kontrolle des mit 24 Tonnen Holz beladenen Sattelzugs mit Auflieger an der Anschlussstelle Kodersdorf stellten Beamten der Autobahnpolizei fest, dass gleich drei Quertraversen an beiden Seiten gerissen waren, weshalb der 51-jährige Fernfahrer nicht weiter fahren durfte und nun mit einem Bußgeld rechnen muss. (szo)

Einbrecher vergessen zu stehlen Görlitz. Ohne Beute haben Unbekannte am letzten Wochenende eine Werkhalle an der Rauschwalder Straße nach ihrem Einbruch verlassen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz mitteilte, hinterließen die Täter nur einen Sachschaden von etwa 2 000 Euro. Die Kriminalpolizei hat dennoch die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

Einbruch in Kollmer Bauernhof Quitzdorf am See. Aus dem Büro eines Bauernhofs im Ortsteil Kollm haben Unbekannte zwischen Sonntagabend und Montagfrüh Bargeld gestohlen. Die Täter drangen durch ein Fenster in das Gebäude an der Straße Am Stausee ein, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz mitteilte. Dort durchsuchten sie die Schränke, brachen eine gefundene Geldkassette auf und verschwanden durch ein anderes Fenster vom Tatort. Der Sachschaden hielt sich laut Angaben der Besitzer mit rund 70 Euro in Grenzen. (szo)

Einbrecher räumen Werkstatt aus Zittau. Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte an der Löbauer Straße in eine Werkstatt eingedrungen. Die Einbrecher verschafften sich Zugang über ein Fenster und räumten die Halle aus. Laut eines Sprechers der Polizeidirektion Görlitz wurden Werkzeuge und eine Schleifmaschine im Wert von 20 000 Euro gestohlen. Zudem hinterließen die Diebe einen Schaden von 300 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

Enkeltrickbetrüger in Zittau erfolglos Zittau. Gleich zweimal haben unbekannte Trickbetrüger am Montagnachmittag in Zittau versucht, Bargeld von älteren Menschen zu erschleichen. In beiden Fällen versuchte ein Frau mit dem sogenannten Enkeltrick ans Ziel zu kommen. In der Neusalzaer Straße wurde eine 75-Jährige von einer vermeintlichen Bekannten kontaktiert, die unbedingt Geld brauchte und es in einer Stunde abholen wollte. Die selbe Masche wurde bei einer Frau in der Schillerstraße versucht, die Angerufene war jedoch ob des Anrufs der vermeintlichen Tochter stutzig geworden. Sie nahm Kontakt mit ihrer echten Tochter auf, welche bestätigte, nicht angerufen zu haben. Obwohl die Betrüger in beiden Fällen erfolglos blieben, appeliiert die Polizeidirektion Görlitz an die Bürgerinnen und Bürger, bei eingehenden Telefonaten wachsam zu sein. Die Betrüger würden versuchen, Namen von Verwandten, insbesondere Enkeln, Söhnen, Töchtern oder Neffen auszukundschaften, um sich anschließend als diese auszugeben. (szo)

Betrunkener verwundet sich selbst Boxberg. Im Boxberger Ortsteil Bärwalde haben Polizisten am Montagnachmittag einen stark angetrunkenen Mann mit Pfefferspray davon abgehalten, sich selbst schwer zu verletzen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz mitteilte, hatte ein 33-Jähriger nach einem familiären Streit den Notruf gewählt und nach einem Notarzt verlangt. Als die Beamten des Polizeireviers Weißwasser eingetroffen waren, zeigte der Deutsche diesen eine Axt und eine Gasdruckpistole und verletzte sich anschließend mit einem Messer selbst. Mit Pfefferspray wurde der Mann entwaffnet und anschließend medizinisch versorgt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 4,18 Promille. Weitere ärztliche Behandlung lehnte der 33-Jährige ab. (szo)

Wilder Aufprall Rietschen. Auf der Kreisstraße zwischen Rietschen und Hammerstadt ist am Montagabend ein VW-Fahrer mit einem Reh kollidiert. Das Wildtier überquerte spontan die Fahrbahn, der 41-Jährige konnte nicht mehr ausweichen oder bremsen. Durch den Zusammenprall entstand am Fahrzeug etwa 1 000 Euro Schaden. (szo)