Ladendiebe nach Sprühen von Pfefferspray gestellt Mindestens 20 Personen klagen in Löbau über Reizungen der Augen, Übelkeit und Husten.

Symbolfoto © dpa

Zwei 31- und 32-jährige polizeibekannte Tatverdächtige haben am Sonnabendnachmittag aus mehreren Supermärkten auf der Breitscheid- und Rumburger Straße in Löbau Lebens- und Genussmittel entwendet. Das teilte die Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mit. In einem der Märkte versprühten sie aus noch unbekannter Ursache Pfefferspray.

Die Täter konnten durch die eingesetzten Polizeibeamten und durch die Unterstützung eines aufmerksamen Bürgers schnell dingfest gemacht werden. Mindestens 20 Personen klagten danach über Reizungen der Augen, Übelkeit und Husten. Eine Person wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Einkaufsmarkt wurde kurzzeitig zur Be- und Entlüftung durch die eingesetzte Feuerwehr geschlossen. Der Stehlschaden beträgt etwa 200 Euro. Die weiteren Ermittlungen wurden durch den Kriminaldienst Zittau übernommen. (szo)

zur Startseite