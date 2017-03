Ladendiebe in Görlitz gefasst Zivilstreife und Ladendetektiv kommen Kriminellen auf die Spur.

Symbolfoto © dpa

Görlitz. Eine Zivilstreife der Bundespolizei hat am Mittwochvormittag auf der Berliner Straße beobachtet, wie ein Mann mehrere Geschäfte betrat und kurz darauf wieder verließ. Zeit zum Einkaufen blieb ihm dabei offenbar nicht. Als die Beamten schließlich einen Blick in den mitgeführten Sportbeutel warfen, entdeckten sie Unterwäsche, Batterien, eine Taschenlampe, eine Sporttasche, Sprühdosen sowie Feuerzeuge. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf am Donnerstag mit.

Der 31-jährige polnische Staatsangehörige gestand, dass er die neuwertigen Artikel entwendet habe. Auf Nachfrage nannte er später auch den Namen der Verkaufseinrichtungen, die er erleichtert hatte. So konnten den Geschädigten innerhalb kurzer Zeit die gestohlenen Gegenstände zurückgegeben werden. Während der anschließenden Identitätsüberprüfung, die im Bundespolizeirevier durchgeführt wurde, ist auch ein Drogenschnelltest durchgeführt worden. Dem Ergebnis nach stand der mutmaßliche Ladendieb während des Diebstahls unter dem Einfluss berauschender Mittel. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Polizeirevier Görlitz.

Als Bundespolizisten am Mittwochnachmittag einen vor der Tür des Görlitzer Amtsgerichtes sitzenden 38-Jährigen kontrollierten, erschien plötzlich ein anderer Mann und teilte mit, er habe den Kontrollierten beim Diebstahl einer Flasche Schnaps beobachtet. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Zeugen um einen Ladendetektiv eines nahe gelegenen Supermarktes. Nach dem Diebstahl hatte der Detektiv den Verdächtigen verfolgt und dabei gesehen, wie dieser einen Schluck aus der Flasche nahm. Schließlich fand sich im Rucksack des Görlitzers tatsächlich eine Flasche „Klarer“. Wenngleich der Mann abstritt, den Klaren entwendet zu haben, wird auch in seinem Fall das Polizeirevier Görlitz wegen Diebstahls ermitteln. (szo)

zur Startseite