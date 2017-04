Ladendieb wird aggressiv

Aggressiver Ladendieb Riesa. Ein 41-jähriger Riesaer wurde am Freitagnachmittag nach dem Diebstahl von zwei Flaschen Cola im „Kaufland“ an der Hauptstraße durch den Ladendetektiv gestellt. Daraufhin übergoss er den Detektiv mit einem der Getränke und griff den Mann tätlich an. Selbst den hinzugerufenen Polizeibeamten widersetzte sich der offensichtlich unter Einwirkung von Betäubungsmitteln stehende Mann. Gegen ihn wird nun wegen räuberischen Diebstahls und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Buntmetall gestohlen Zeithain. In der Nacht zu Freitag drangen Unbekannte in die Lagerhalle einer Recycling Firma an der Industriestraße in Zeithain ein und stahlen daraus Buntmetall im Wert von etwa 1500 Euro.