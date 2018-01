Ladendieb schlägt Verkäufer In Reinholdshain hat ein Mann Werkzeug gestohlen. Er wurde erwischt – und verletzte einen Angestellten.

Dippoldiswalde. Ein 35-Jähriger hat am Mittwochnachmittag Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 500 Euro in einem Baumarkt an der Straße Am Bauzentrum in Reinholdshain gestohlen. Ein Mitarbeiter (48) des Marktes war auf den Vorfall aufmerksam geworden und stellte den Dieb zur Rede. Daraufhin schlug der Deutsche unvermittelt auf den 48-Jährigen ein und verletzte ihn leicht. Dem Angestellten gelang es dennoch, den Ladendieb bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Gegen den 35-Jährigen wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

Polizeibericht vom Donnerstag zurück 1 von 4 weiter Opel Astra gestohlen Heidenau. Unbekannte haben zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag einen silbergrauen Opel Astra vom Gelände eines Autohauses an der Pirnaer Straße in Heidenau gestohlen. Der Zeitwert des 13 Jahre alten Wagens wurde mit rund 4500 Euro angegeben. Parkendes Auto entwendet Wilsdruff.Einen schwarzen Ford Mondeo haben Diebe Anfang der Woche von der Straße Am Landberg in Herzogswalde gestohlen. Der Zeitwert des zwei Jahre alten Wagens wurde mit rund 40000 Euro angegeben. Bei Unfall leicht verletzt Dürrröhrsdorf-Dittersbach. Der Fahrer (58) eines Honda war am Mittwochnachmittag auf der Wildschdorfer Straße zwischen Wilschdorf und Helmsdorf unterwegs und musste bremsen. Ein nachfolgender Opel (Fahrer 20) geriet auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen den Honda. Der 58-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. An den beiden Autos entstand Schaden von rund 2000 Euro. In Wassergraben gerutscht Neustadt. Ein Audi fuhr am Mittwochabend auf der Andreas-Schubert-Straße. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer (22) auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über den Wagen.Der Audi geriet auf die Gegenspur, kam von der Fahrbahn ab und landete in einem Wassergraben. Der 22-Jährige blieb unverletzt. Am Audi entstand Schaden von etwa 1000 Euro.

