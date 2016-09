Ladendieb schlägt Mitarbeiter Weil er sich am Dienstag nicht festhalten lassen wollte, schlug ein Pole mit Einreiseverbot in Oppach um sich. Festgenommen wurde er trotzdem.

Symbolbild. © dpa

Oppach. Am Dienstag versuchte ein 33-jähriger Mann in Oppach Alkohol und Kosmetikartikel für circa 70 Euro zu stehlen. Ein Mitarbeiter des Geschäftes in der August-Bebel-Straße entdeckte den Diebstahl, verständigte die Polizei und versuchte den Mann bis zum Eintreffen der Beamten festzuhalten. Der polnische Staatsbürger wehrte sich dagegen und schlug um sich. Dabei wurde der Mitarbeiter verletzt. Der Ladendieb konnte aber bis zur Festnahme durch die Polizei aufgehalten werden. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 33-Jährige seit August 2015 eine sogenannte Freizügigkeitsbeschränkung besitzt, was laut Polizei bedeutet, dass er nicht nach Deutschland hätte einreisen dürfen.

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich Dienstagnachmittag in Berzdorf-Hörnitz. Gegen 18 Uhr brachen Unbekannte in ein unbewohntes Wohnhaus und ein Nebengebäude im Aueweg ein. Dort stahlen sie ein Fahrrad und diverse Werkzeuge. Der Sach- und Stehlschaden wird laut Polizei mit jeweils 5 000 Euro angegeben.

Auf der Ludwig-Richter-Straße in Neugersdorf hörten Anwohner am Mittwochmorgen gegen 2 Uhr Einbruchgeräusche. Die verständigte Polizei konnte am Tatort, einem Garagenkomplex, zwei tschechische Staatsbürger auf frischer Tat erwischen. Ein 33-jähriger und ein 36-jähriger Mann waren in eine Garage eingebrochen und wurden anschließend von der Polizei festgenommen. (szo)

zur Startseite